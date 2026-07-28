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Pronóstico en Santa Fe: cómo estará el tiempo hoy, 28 de julio de 2026

Hoy en Santa Fe se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 22°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

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Monumento a la Bandera. Foto: argentina.gob.ar
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Si vivís en Santa Fe o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 22°. Con un cielo niebla, la jornada en Santa Fe promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 14° para este 28 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Santa Fe

Mañana
Niebla
16°
Viento
Este 16 - 27 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
22°
Viento
Este 11 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
17°
Viento
Sur 9 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Fe se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 17 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Fe.

Máxima: 22°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:53
Puesta del sol18:25
Horas de luz10h 32m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Santa Fe

¿Cómo estará el tiempo hoy en Santa Fe?

Para este 28 de julio de 2026, el pronóstico en Santa Fe indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Fe?

El sol sale hoy en Santa Fe a las 07:53 y se pone a las 18:25, dando aproximadamente 10h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Fe?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Fe es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Fe?

El pronóstico para hoy en Santa Fe indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Fe?

Para este 28 de julio de 2026, los vientos en Santa Fe soplarán a una velocidad de 17 - 36 km/h.

Ubicación de Santa Fe

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Norte 3 - 13 km/h 0% Cielo despejado
02:00 15° 15° Este 1 - 5 km/h 0% Nubes y claros
03:00 15° 15° Sureste 4 - 6 km/h 0% Niebla
04:00 15° 15° Este 9 - 15 km/h 0% Niebla
05:00 14° 14° Sureste 7 - 15 km/h 0% Niebla
06:00 14° 14° Sur 6 - 12 km/h 0% Niebla
07:00 14° 14° Sureste 11 - 20 km/h 0% Niebla
08:00 15° 15° Este 13 - 25 km/h 0% Niebla
09:00 16° 16° Este 16 - 27 km/h 0% Niebla
10:00 17° 17° Este 15 - 27 km/h 0% Niebla
11:00 18° 18° Este 17 - 33 km/h 0% Cubierto
12:00 19° 19° Este 15 - 35 km/h 0% Cubierto
13:00 20° 20° Este 11 - 30 km/h 0% Cubierto
14:00 20° 20° Este 9 - 25 km/h 0% Cubierto
15:00 21° 21° Este 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 21° 21° Este 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
17:00 22° 22° Este 11 - 26 km/h 0% Soleado
18:00 20° 20° Noreste 5 - 20 km/h 0% Soleado
19:00 18° 18° Sureste 1 - 8 km/h 0% Cielo despejado
20:00 18° 18° Sur 6 - 10 km/h 0% Nubes y claros
21:00 17° 17° Sur 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
22:00 17° 17° Sur 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
23:00 16° 16° Sureste 12 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 17° 17° Sur 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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