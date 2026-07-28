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Pronóstico en Tucumán: cómo estará el tiempo hoy, 28 de julio de 2026

Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 27°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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San Miguel de Tucumán
San Miguel de Tucumán Foto: Tucumán Turismo
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Si vivís en Tucumán o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 27°. Con un cielo soleado, la jornada en Tucumán promete ser agradable. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 28 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Tucumán

Mañana
Soleado
14°
Viento
Norte 6 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
25°
Viento
Sur 6 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
17°
Viento
Noroeste 5 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 27°.

Viento: 8 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 27°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:03
Puesta del sol18:51
Horas de luz10h 48m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el tiempo hoy en Tucumán?

Para este 28 de julio de 2026, el pronóstico en Tucumán indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 27°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 08:03 y se pone a las 18:51, dando aproximadamente 10h 48m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 28 de julio de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 8 - 25 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Noroeste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
02:00 15° 15° Noroeste 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
03:00 15° 15° Noroeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
04:00 14° 14° Noroeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
05:00 14° 14° Noroeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
06:00 13° 13° Norte 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
07:00 13° 13° Norte 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
08:00 13° 13° Norte 7 - 14 km/h 0% Soleado
09:00 14° 14° Norte 6 - 15 km/h 0% Soleado
10:00 19° 19° Noroeste 4 - 14 km/h 0% Soleado
11:00 22° 25° Noroeste 1 - 12 km/h 0% Soleado
12:00 24° 25° Sur 3 - 15 km/h 0% Soleado
13:00 25° 26° Sur 4 - 18 km/h 0% Soleado
14:00 26° 26° Sur 7 - 23 km/h 0% Soleado
15:00 26° 26° Suroeste 8 - 25 km/h 0% Nubes y claros
16:00 26° 26° Sur 7 - 25 km/h 0% Nubes y claros
17:00 25° 26° Sur 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
18:00 24° 25° Suroeste 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
19:00 21° 21° Noroeste 5 - 14 km/h 0% Soleado
20:00 19° 19° Noroeste 5 - 12 km/h 0% Cielo despejado
21:00 18° 18° Noroeste 4 - 11 km/h 0% Cielo despejado
22:00 17° 17° Noroeste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
23:00 16° 16° Noroeste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
24:00 15° 15° Norte 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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