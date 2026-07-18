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Evolución del tiempo en La Rioja: máxima y mínima para hoy, 18 de julio de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (0.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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La Rioja. Foto: gentileza Turismo La Rioja.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja? Para este 18 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 12° para este 18 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja

Mañana
Nubes y claros
14°
Viento
Oeste 3 - 7 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
19°
Viento
Sur 7 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15°
Viento
Norte 0 - 7 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm

Hoy en La Rioja se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 9 - 26 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 0.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 20°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 15°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:19
Puesta del sol18:48
Horas de luz10h 29m
Fase lunarCreciente
Iluminación22%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja?

Para este 18 de julio de 2026, el pronóstico en La Rioja indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 08:19 y se pone a las 18:48, dando aproximadamente 10h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 18 de julio de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 9 - 26 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Oeste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
02:00 15° 15° Suroeste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
03:00 15° 15° Oeste 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
04:00 15° 15° Oeste 1 - 7 km/h 0% Nubes y claros
05:00 14° 14° Oeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
06:00 14° 14° Oeste 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
07:00 13° 13° Suroeste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
08:00 13° 13° Oeste 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
09:00 14° 14° Oeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
10:00 16° 16° Sur 1 - 8 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Noroeste 1 - 14 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Sur 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
13:00 18° 18° Sureste 6 - 22 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 19° 19° Sur 6 - 23 km/h 0% Nubes y claros
15:00 19° 19° Sur 8 - 25 km/h 0% Nubes y claros
16:00 19° 19° Sur 9 - 26 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Sur 7 - 26 km/h 0% Nubes y claros
18:00 18° 18° Sur 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
19:00 17° 17° Suroeste 1 - 16 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 16° Oeste 1 - 9 km/h 0% Nubes y claros
21:00 16° 16° Suroeste 1 - 9 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 15° Norte 0 - 7 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 15° 15° Sur 1 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 14° 14° Oeste 0 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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