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Pronóstico extendido para La Rioja: qué esperar del clima este 26 de septiembre de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 18° y una máxima de 33°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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La Rioja fue la ciudad más visitada en el finde XL de junio. Foto Argentina en viaje
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El pronóstico para La Rioja este 26 de septiembre de 2026 indica una máxima de 33° y una mínima de 18°. Con vientos de 15 - 23 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en La Rioja: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
23°
Viento
Suroeste 4 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
32°
Viento
Sur 3 - 23 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
27°
Viento
Oeste 6 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 18° y llegará a una máxima de 33°.

Viento: 15 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 23°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 27°.


Mañana se esperan 34° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 32°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 33°
Mínima: 18°
Sensación Térmica: 21°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:11
Puesta del sol19:25
Horas de luz12h 14m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el clima hoy en La Rioja?

Para este 26 de septiembre de 2026, el pronóstico en La Rioja indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 18° y una máxima de 33°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 07:11 y se pone a las 19:25, dando aproximadamente 12h 14m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 26 de septiembre de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 15 - 23 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 23° 25° Sureste 15 - 18 km/h 0% Cielo despejado
02:00 23° 25° Suroeste 7 - 17 km/h 0% Cielo despejado
03:00 21° 21° Suroeste 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
04:00 21° 21° Suroeste 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
05:00 20° 20° Suroeste 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
06:00 19° 19° Suroeste 4 - 12 km/h 0% Cielo despejado
07:00 19° 19° Suroeste 4 - 10 km/h 0% Soleado
08:00 20° 20° Suroeste 3 - 9 km/h 0% Soleado
09:00 23° 25° Suroeste 4 - 12 km/h 0% Soleado
10:00 25° 25° Sur 6 - 19 km/h 0% Soleado
11:00 26° 26° Sur 5 - 21 km/h 0% Soleado
12:00 28° 27° Sureste 5 - 23 km/h 0% Soleado
13:00 30° 28° Sureste 4 - 22 km/h 0% Soleado
14:00 31° 30° Sureste 4 - 22 km/h 0% Soleado
15:00 32° 30° Sureste 5 - 23 km/h 0% Soleado
16:00 32° 31° Sureste 5 - 23 km/h 0% Soleado
17:00 32° 31° Sur 3 - 23 km/h 0% Soleado
18:00 32° 30° Suroeste 2 - 19 km/h 0% Soleado
19:00 31° 29° Oeste 5 - 15 km/h 0% Soleado
20:00 29° 28° Oeste 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
21:00 27° 27° Oeste 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
22:00 27° 26° Oeste 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
23:00 26° 26° Oeste 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
24:00 25° 26° Oeste 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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