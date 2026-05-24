Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 24 de mayo de 2026, 06:30
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El rincón de La Rioja con un llamativo río amarillo. Foto: Google Maps
El rincón de La Rioja con un llamativo río amarillo. Foto: Google Maps

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja? Para este 24 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 24 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja

Mañana
Nubes y claros
Viento
Suroeste 3 - 8 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Sur 3 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Oeste 4 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 7 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 15°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:09
Puesta del sol18:38
Horas de luz10h 29m
Fase lunarCreciente
Iluminación62%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja?

Para este 24 de mayo de 2026, el pronóstico en La Rioja indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 08:09 y se pone a las 18:38, dando aproximadamente 10h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 24 de mayo de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 7 - 21 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Oeste 7 - 9 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Oeste 7 - 10 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Suroeste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sur 5 - 13 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Suroeste 5 - 15 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Sur 3 - 14 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Sur 1 - 11 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 2 - 9 km/h 0% Soleado
09:00 Suroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sur 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
11:00 10° 10° Sureste 4 - 18 km/h 0% Nubes y claros
12:00 12° 12° Sureste 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
13:00 13° 13° Sureste 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
14:00 14° 14° Sureste 4 - 20 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Sureste 4 - 19 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Sureste 4 - 18 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Sur 3 - 18 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Sur 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Oeste 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
20:00 12° 12° Oeste 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Oeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Oeste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° 10° Oeste 4 - 11 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Oeste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.