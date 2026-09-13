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Temperaturas y lluvias en La Rioja: los datos del clima hoy, 13 de septiembre de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 10°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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El rincón de La Rioja con un llamativo río amarillo. Foto: Google Maps
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Si vivís en La Rioja o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 10°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en La Rioja promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 2 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
10°
Viento
Este 4 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Suroeste 1 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 10°.

Viento: 6 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 10°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:27
Puesta del sol19:19
Horas de luz11h 52m
Fase lunarCreciente
Iluminación7%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el clima hoy en La Rioja?

Para este 13 de septiembre de 2026, el pronóstico en La Rioja indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 10°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 07:27 y se pone a las 19:19, dando aproximadamente 11h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 13 de septiembre de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 6 - 24 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 2 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noreste 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noreste 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Este 2 - 9 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 1 - 8 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sureste 1 - 8 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 1 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noreste 1 - 7 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Norte 2 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Este 3 - 16 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Este 3 - 17 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Este 5 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 Este 6 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 Este 6 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Este 5 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 10° 10° Este 4 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 10° 10° Este 4 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 10° Este 2 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 10° Este 2 - 17 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Suroeste 2 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Sur 2 - 11 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Suroeste 1 - 8 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 1 - 7 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Oeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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