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Temperaturas y lluvias en La Rioja: los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

Hoy en La Rioja se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 29°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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La Rioja fue la ciudad más visitada en el finde XL de junio. Foto Argentina en viaje
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¿Cómo estará el tiempo hoy en La Rioja? Para este 6 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 29° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 15° para este 6 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en La Rioja: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
19°
Viento
Sur 4 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
28°
Viento
Noreste 0 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
23°
Viento
Noroeste 5 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en La Rioja se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 29°.

Viento: 8 - 22 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 23°.


Mañana se esperan 28° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en La Rioja.

Máxima: 29°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:59
Puesta del sol19:31
Horas de luz12h 32m
Fase lunarMenguante
Iluminación18%

Radar meteorológico – La Rioja

¿Cómo estará el clima hoy en La Rioja?

Para este 6 de octubre de 2026, el pronóstico en La Rioja indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 29°.

¿A qué hora sale el sol hoy en La Rioja?

El sol sale hoy en La Rioja a las 06:59 y se pone a las 19:31, dando aproximadamente 12h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en La Rioja?

El índice UV máximo esperado para hoy en La Rioja es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en La Rioja?

El pronóstico para hoy en La Rioja indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en La Rioja?

Para este 6 de octubre de 2026, los vientos en La Rioja soplarán a una velocidad de 8 - 22 km/h.

Ubicación de La Rioja

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Oeste 6 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 16° 16° Oeste 7 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 18° 18° Suroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
04:00 17° 17° Oeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
05:00 17° 17° Suroeste 1 - 4 km/h 0% Nubes y claros
06:00 16° 16° Suroeste 2 - 5 km/h 0% Cielo despejado
07:00 16° 16° Oeste 2 - 5 km/h 0% Soleado
08:00 18° 18° Oeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
09:00 19° 19° Sur 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
10:00 21° 21° Sur 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
11:00 22° 25° Sureste 4 - 20 km/h 0% Nubes y claros
12:00 24° 25° Sureste 5 - 22 km/h 0% Nubes y claros
13:00 25° 26° Sureste 4 - 21 km/h 0% Nubes y claros
14:00 27° 27° Este 3 - 21 km/h 0% Nubes y claros
15:00 27° 27° Noreste 3 - 21 km/h 0% Nubes y claros
16:00 28° 28° Noreste 2 - 21 km/h 0% Nubes y claros
17:00 28° 28° Noreste 0 - 19 km/h 0% Nubes y claros
18:00 28° 27° Norte 2 - 18 km/h 0% Nubes y claros
19:00 27° 27° Noroeste 6 - 17 km/h 0% Nubes y claros
20:00 25° 26° Oeste 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
21:00 24° 25° Oeste 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
22:00 23° 25° Noroeste 5 - 15 km/h 0% Nubes y claros
23:00 22° 25° Oeste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
24:00 21° 21° Oeste 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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