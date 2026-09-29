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Clima en Mendoza: cuál será la temperatura máxima este 29 de septiembre de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 60% (1.2 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Mendoza este 29 de septiembre de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de 11°. Con vientos de 12 - 27 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
11°
Viento
Sur 9 - 22 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Tarde
Parcialmente nuboso
15°
Viento
Oeste 4 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
13°
Viento
Noroeste 3 - 7 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 12 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 60% 1.2 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 15°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:15
Puesta del sol19:36
Horas de luz12h 21m
Fase lunarMenguante
Iluminación89%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?

Para este 29 de septiembre de 2026, el pronóstico en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 07:15 y se pone a las 19:36, dando aproximadamente 12h 21m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 60% 1.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 29 de septiembre de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 12 - 27 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sur 10 - 19 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 13° 13° Sur 12 - 27 km/h 0% Cubierto
03:00 13° 13° Sur 9 - 26 km/h 0% Cubierto
04:00 13° 13° Sur 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Sur 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 12° 12° Sur 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 12° 12° Sureste 8 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 11° 11° Sur 7 - 19 km/h 0% Cubierto
09:00 11° 11° Sur 9 - 22 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 12° 12° Sur 8 - 22 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 13° 13° Sur 9 - 24 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 13° 13° Sur 8 - 24 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 14° 14° Sureste 7 - 23 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 14° 14° Sureste 5 - 22 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 14° 14° Suroeste 3 - 20 km/h 0% Cubierto
16:00 15° 15° Oeste 4 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 15° 15° Oeste 4 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 15° 15° Oeste 5 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 15° 15° Oeste 5 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 14° 14° Noroeste 1 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 13° 13° Oeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
22:00 13° 13° Noroeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
23:00 12° 12° Noroeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
24:00 12° 12° Sur 1 - 9 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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