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El tiempo en Mendoza hoy, 2 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 03:30
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Árboles, Mendoza, provincia.
Árboles, Mendoza, provincia. Foto: Gobierno de Mendoza.
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El pronóstico para Mendoza este 2 de junio de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de . Con vientos de 6 - 19 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Mendoza

Mañana
Nubes y claros
10°
Viento
Oeste 2 - 4 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
17°
Viento
Norte 6 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
12°
Viento
Noroeste 3 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 6 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 19° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 18°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 18°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:30
Puesta del sol18:36
Horas de luz10h 6m
Fase lunarMenguante
Iluminación95%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?

Para este 2 de junio de 2026, el pronóstico en Mendoza indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:30 y se pone a las 18:36, dando aproximadamente 10h 6m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 2 de junio de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 6 - 19 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Suroeste 3 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 10° 10° Suroeste 3 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 10° 10° Oeste 2 - 8 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 11° Oeste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 11° Noroeste 2 - 6 km/h 0% Nubes y claros
06:00 10° 11° Oeste 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° Oeste 3 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 10° 11° Oeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros
09:00 10° 11° Oeste 2 - 4 km/h 0% Nubes y claros
10:00 12° 12° Oeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
11:00 13° 13° Noreste 2 - 12 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Noreste 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
13:00 16° 16° Noreste 2 - 15 km/h 0% Nubes y claros
14:00 17° 17° Noreste 3 - 17 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Noreste 3 - 17 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Norte 4 - 17 km/h 0% Nubes y claros
17:00 17° 17° Norte 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
18:00 16° 16° Norte 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
19:00 14° 14° Norte 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Noroeste 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
21:00 12° 12° Noroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
22:00 12° 12° Noroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
23:00 11° 11° Noroeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
24:00 11° 11° Oeste 1 - 6 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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