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Pronóstico extendido para Mendoza: qué esperar del clima este 26 de agosto de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 24°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (0.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Mendoza este 26 de agosto de 2026 indica una máxima de 24° y una mínima de 11°. Con vientos de 13 - 35 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Mendoza: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Sur 3 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23°
Viento
Noreste 2 - 24 km/h
Lluvia
40% 0.1 mm
Noche
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Suroeste 10 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 24°.

Viento: 13 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 0.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 24°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:00
Puesta del sol19:14
Horas de luz11h 14m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el clima hoy en Mendoza?

Para este 26 de agosto de 2026, el pronóstico en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 24°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:00 y se pone a las 19:14, dando aproximadamente 11h 14m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 0.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 26 de agosto de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 13 - 35 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 13° 13° Sur 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 13° 13° Sur 2 - 13 km/h 0% Nubes y claros
03:00 12° 12° Sureste 2 - 7 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 12° 12° Sur 4 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 12° 12° Sureste 3 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 12° 12° Sur 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 12° 12° Sureste 3 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 11° 11° Sureste 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 13° 13° Sur 3 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 15° 15° Este 3 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 17° 17° Sureste 4 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 19° 19° Este 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 21° 21° Este 4 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 23° 25° Este 4 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 24° 25° Noreste 4 - 20 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 24° 25° Norte 5 - 23 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
17:00 23° 25° Noreste 2 - 24 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 21° 21° Sureste 13 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 18° 18° Sureste 12 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 16° 16° Suroeste 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 14° 14° Suroeste 11 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 13° 13° Suroeste 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 13° 13° Suroeste 12 - 26 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 13° 13° Suroeste 13 - 28 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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