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Pronóstico extendido para Mendoza: qué esperar este 26 de junio de 2026

Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 18°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Luján de Cuyo
Luján de Cuyo Foto: Imagen generada por IA por Canal 26
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El pronóstico para Mendoza este 26 de junio de 2026 indica una máxima de 18° y una mínima de . Con vientos de 13 - 30 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Mendoza

Mañana
Nubes y claros
Viento
Suroeste 8 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
16°
Viento
Sureste 13 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Sur 8 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 13 - 30 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 18°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:38
Puesta del sol18:37
Horas de luz9h 59m
Fase lunarCreciente
Iluminación90%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?

Para este 26 de junio de 2026, el pronóstico en Mendoza indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:38 y se pone a las 18:37, dando aproximadamente 9h 59m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 26 de junio de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 13 - 30 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Suroeste 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Suroeste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sur 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sur 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sur 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sur 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Suroeste 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sur 8 - 19 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Sureste 5 - 20 km/h 0% Nubes y claros
12:00 11° 11° Sureste 1 - 14 km/h 0% Nubes y claros
13:00 13° 13° Sureste 3 - 15 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Sureste 10 - 26 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Sureste 11 - 28 km/h 0% Nubes y claros
16:00 17° 17° Sureste 13 - 29 km/h 0% Nubes y claros
17:00 16° 16° Sureste 13 - 30 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Sureste 5 - 26 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Sur 1 - 10 km/h 0% Nubes y claros
20:00 10° 10° Sur 4 - 8 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Sur 6 - 12 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Sur 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Sur 7 - 16 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Suroeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Mendozatiempo en Mendoza hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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