Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 24 de mayo de 2026, 06:30
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Metrotranvía de Mendoza.
Metrotranvía de Mendoza.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza? Para este 24 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 24 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Mendoza

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sur 5 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Este 4 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Sur 3 - 7 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Mendoza se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 7 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.

Máxima: 15°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:24
Puesta del sol18:39
Horas de luz10h 15m
Fase lunarCreciente
Iluminación62%

Radar meteorológico – Mendoza

¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?

Para este 24 de mayo de 2026, el pronóstico en Mendoza indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?

El sol sale hoy en Mendoza a las 08:24 y se pone a las 18:39, dando aproximadamente 10h 15m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?

El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Mendoza?

El pronóstico para hoy en Mendoza indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?

Para este 24 de mayo de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 7 - 20 km/h.

Ubicación de Mendoza

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 0 - 5 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Sur 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Sur 5 - 12 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sur 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Sur 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sur 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sur 4 - 9 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sur 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sur 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Este 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Este 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
12:00 11° 11° Este 5 - 18 km/h 0% Nubes y claros
13:00 12° 12° Este 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
14:00 13° 13° Este 6 - 20 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Este 6 - 19 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Este 7 - 20 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Este 4 - 20 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Este 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Sur 2 - 8 km/h 0% Soleado
20:00 10° 10° Suroeste 2 - 6 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° Suroeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Sur 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Sur 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Sur 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.