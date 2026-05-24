¿Qué ropa usar hoy en Mendoza? El pronóstico para este 24 de mayo de 2026
Hoy en Mendoza se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.
¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza? Para este 24 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 3° para este 24 de mayo de 2026.
Pronóstico para hoy en Mendoza
Hoy en Mendoza se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 3° y llegará a una máxima de 15°.
Viento: 7 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.
Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 16°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Mendoza.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:24
|Puesta del sol
|18:39
|Horas de luz
|10h 15m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|62%
Radar meteorológico – Mendoza
¿Cómo estará el tiempo hoy en Mendoza?
Para este 24 de mayo de 2026, el pronóstico en Mendoza indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 3° y una máxima de 15°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Mendoza?
El sol sale hoy en Mendoza a las 08:24 y se pone a las 18:39, dando aproximadamente 10h 15m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Mendoza?
El índice UV máximo esperado para hoy en Mendoza es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Mendoza?
El pronóstico para hoy en Mendoza indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Mendoza?
Para este 24 de mayo de 2026, los vientos en Mendoza soplarán a una velocidad de 7 - 20 km/h.
Ubicación de Mendoza
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|8°
|9°
|Norte 0 - 5 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|6°
|6°
|Sur 4 - 8 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|6°
|5°
|Sur 5 - 12 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|5°
|4°
|Sur 6 - 14 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|5°
|4°
|Sur 6 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|4°
|4°
|Sur 4 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|4°
|4°
|Sur 4 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|4°
|3°
|Sur 6 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|4°
|4°
|Sur 5 - 12 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|6°
|7°
|Este 3 - 11 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|8°
|9°
|Este 3 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|11°
|11°
|Este 5 - 18 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|12°
|12°
|Este 5 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|13°
|13°
|Este 6 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|14°
|14°
|Este 6 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|15°
|15°
|Este 7 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|14°
|14°
|Este 4 - 20 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|13°
|13°
|Este 4 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|11°
|11°
|Sur 2 - 8 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|10°
|10°
|Suroeste 2 - 6 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|9°
|10°
|Suroeste 3 - 7 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|9°
|9°
|Sur 3 - 7 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|8°
|9°
|Sur 3 - 6 km/h
|0%
|Cielo despejado
|24:00
|7°
|8°
|Sur 3 - 6 km/h
|0%
|Cielo despejado
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
Buenos Aires Clima en
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