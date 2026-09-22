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Clima en Misiones: cuál será la temperatura máxima este 22 de septiembre de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°. Con una probabilidad de lluvia de 30% (0.7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.
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Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Misiones promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 22 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
14°
Viento
Sur 16 - 36 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Sur 13 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
14°
Viento
Sureste 11 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 19 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 30% 0.7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 25°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 19°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 14°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:33
Puesta del sol18:39
Horas de luz12h 6m
Fase lunarCreciente
Iluminación83%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?

Para este 22 de septiembre de 2026, el pronóstico en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 06:33 y se pone a las 18:39, dando aproximadamente 12h 6m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 30% 0.7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 22 de septiembre de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 19 - 38 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 15° 15° Sur 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
02:00 15° 15° Sur 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
03:00 14° 14° Sur 19 - 37 km/h 0% Nubes y claros
04:00 13° 13° Sur 15 - 36 km/h 0% Cielo despejado
05:00 13° 13° Sur 15 - 30 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Sur 16 - 33 km/h 0% Cielo despejado
07:00 12° 12° Sur 14 - 33 km/h 0% Soleado
08:00 13° 13° Sur 13 - 29 km/h 0% Soleado
09:00 14° 14° Sur 16 - 36 km/h 0% Nubes y claros
10:00 15° 15° Sureste 16 - 37 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Sureste 15 - 37 km/h 0% Soleado
12:00 17° 17° Sur 15 - 36 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Sur 15 - 35 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Sur 15 - 35 km/h 0% Nubes y claros
15:00 18° 18° Sur 14 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 18° 18° Sur 14 - 33 km/h 0% Nubes y claros
17:00 18° 18° Sur 13 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 17° 17° Sur 12 - 29 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 15° 15° Sur 10 - 23 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
20:00 15° 15° Sureste 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 14° 14° Sureste 11 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 14° 14° Sureste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
23:00 13° 13° Sur 9 - 21 km/h 0% Cielo despejado
24:00 13° 13° Sur 10 - 19 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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