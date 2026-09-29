comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Clima en Misiones: cuál será la temperatura máxima este 29 de septiembre de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 20° y una máxima de 28°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (9.5 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Provincia de Misiones
Provincia de Misiones
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Misiones este 29 de septiembre de 2026 indica una máxima de 28° y una mínima de 20°. Con vientos de 22 - 64 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
24°
Viento
Sureste 7 - 22 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
26°
Viento
Suroeste 7 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
23°
Viento
Sur 12 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 20° y llegará a una máxima de 28°.

Viento: 22 - 64 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 9.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 24°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 23°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 23°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 28°
Mínima: 20°
Sensación Térmica: 23°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:25
Puesta del sol18:43
Horas de luz12h 18m
Fase lunarMenguante
Iluminación89%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?

Para este 29 de septiembre de 2026, el pronóstico en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20° y una máxima de 28°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 06:25 y se pone a las 18:43, dando aproximadamente 12h 18m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 9.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 29 de septiembre de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 22 - 64 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 25° 26° Noreste 22 - 43 km/h 0% Cubierto
02:00 24° 24° Sureste 13 - 42 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 23° 23° Este 14 - 30 km/h 0% Nubes y claros
04:00 25° 26° Noreste 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
05:00 25° 26° Oeste 17 - 41 km/h 50% 0.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
06:00 21° 21° Sureste 10 - 63 km/h 80% 5.4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
07:00 21° 21° Este 10 - 18 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 22° 20° Sureste 5 - 25 km/h 0% Nubes y claros
09:00 24° 23° Sureste 7 - 22 km/h 0% Nubes y claros
10:00 24° 23° Sur 10 - 38 km/h 50% 0.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
11:00 25° 25° Norte 6 - 34 km/h 50% 0.4 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
12:00 24° 24° Norte 9 - 34 km/h 60% 1.5 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
13:00 23° 22° Noroeste 9 - 29 km/h 60% 0.7 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 25° 25° Suroeste 11 - 22 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 26° 28° Suroeste 13 - 33 km/h 0% Nubes y claros
16:00 27° 29° Suroeste 10 - 29 km/h 0% Nubes y claros
17:00 26° 28° Suroeste 7 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 25° 26° Sur 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 24° 24° Sur 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 24° 23° Suroeste 6 - 15 km/h 0% Cubierto
21:00 23° 23° Suroeste 11 - 20 km/h 0% Cubierto
22:00 23° 22° Sur 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 22° 21° Sur 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
24:00 22° 21° Sur 10 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Misionestiempo en Misiones hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. El cielo se desploma sobre Buenos Aires:a qué hora llega la lluvia y cuándo mejora el clima

    El cielo se desploma sobre Buenos Aires: a qué hora llega la lluvia y cuándo mejora el clima

  2. Cuándo llega El Niño a Buenos Aires:todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima

    Cuándo llega El Niño a Buenos Aires: todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima

  3. Se viene un tormentón de 24 horas a Buenos Aires:qué día llegan las lluvias, los vientos fuertes y el frío

    Se viene un tormentón de 24 horas a Buenos Aires: qué día llegan las lluvias, los vientos fuertes y el frío

  4. Se aproxima una sudestada a Buenos Aires:por qué las lluvias y el viento fuerte provocarían la crecida del Río de la Plata

    Se aproxima una sudestada a Buenos Aires: por qué las lluvias y el viento fuerte provocarían la crecida del Río de la Plata

  5. Videos impactantes del Súper El Niño:crece el río Iguazú y el agua golpea la Costa Atlántica

    Videos impactantes del Súper El Niño: crece el río Iguazú y el agua golpea la Costa Atlántica
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La mesa política del Gobierno se reunirá este martes para tratar la interna y trazar la agenda parlamentaria

La mesa política del Gobierno se reunirá este martes para tratar la interna y trazar la agenda parlamentaria

“Se defienden con hechos”:Milei intimó al Reino Unido por Malvinas y anunció un arbitraje internacional ante la explotación petrolera

Máximo Kirchner aseguró que Cristina tiene la voluntad de ser candidata a Presidente en las Elecciones de 2027

El Gobierno prorrogó la concesión de Aeropuertos Argentina hasta 2049

Economía

Pésimas noticias para los conductores en CABA:la infracción cotidiana que puede costar más de $1.700.000

Pésimas noticias para los conductores en CABA: la infracción cotidiana que puede costar más de $1.700.000

El Riesgo País alcanzó su punto máximo en lo que va del año:el dólar oficial también marcó un nuevo récord

En plena suba del Riesgo País, el FMI revisa el acuerdo que habilitaría un desembolso de U$S900 millones para Argentina

ANSES cambia el calendario en octubre 2026:cuándo cobran los beneficiarios con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3

Internacionales

Pagaba 500 euros, le subieron el alquiler a 1.650 y fue desalojada de la casa donde vivió 70 años:la historia de Maricarmen conmociona a España

Pagaba 500 euros, le subieron el alquiler a 1.650 y fue desalojada de la casa donde vivió 70 años: la historia de Maricarmen conmociona a España

Se buscan voluntarios para vivir gratis en las sierras españolas:un refugio de animales ofrece alojamiento a cambio de 24 horas semanales de trabajo

Guía rápida de las elecciones en Brasil 2026:cuándo son, qué se vota y qué proponen Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Se casaron, comenzó la fiesta y todo terminó en caos:una pelea familiar que incluyó golpes, un supuesto engaño y la intervención de la policía