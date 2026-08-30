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El clima en Misiones hoy, 30 de agosto de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 20°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (43 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto.

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¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 30 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 15h. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 17° para este 30 de agosto de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18°
Viento
Sureste 12 - 26 km/h
Lluvia
60% 0.3 mm
Tarde
Chubascos tormentosos con cielo cubierto
19°
Viento
Sureste 15 - 30 km/h
Lluvia
60% 1.1 mm
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18°
Viento
Sureste 13 - 27 km/h
Lluvia
50% 0.2 mm

Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 15 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 43 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 20°
Mínima: 17°
Sensación Térmica: 19°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:59
Puesta del sol18:29
Horas de luz11h 30m
Fase lunarMenguante
Iluminación93%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?

Para este 30 de agosto de 2026, el pronóstico en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 06:59 y se pone a las 18:29, dando aproximadamente 11h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 43 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 30 de agosto de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 15 - 37 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Sureste 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros
02:00 18° 18° Sur 7 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 19° 19° Sureste 11 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 19° 19° Sureste 11 - 22 km/h 0% Cubierto
05:00 18° 18° Sureste 11 - 21 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 18° 18° Sureste 12 - 22 km/h 40% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 18° 18° Sureste 12 - 22 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 18° 18° Sureste 12 - 23 km/h 70% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 18° 18° Sureste 12 - 26 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 19° 19° Sureste 12 - 27 km/h 70% 1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
11:00 19° 19° Sureste 12 - 28 km/h 60% 4.9 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
12:00 19° 19° Sureste 9 - 27 km/h 50% 12 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
13:00 19° 19° Sur 11 - 33 km/h 60% 7.7 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
14:00 20° 20° Sureste 14 - 37 km/h 80% 2.3 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
15:00 20° 20° Sureste 14 - 34 km/h 70% 5.2 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
16:00 19° 19° Sureste 13 - 32 km/h 70% 5.1 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
17:00 19° 19° Sureste 15 - 30 km/h 60% 1.1 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
18:00 19° 19° Sureste 15 - 29 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 18° 18° Sureste 15 - 28 km/h 0% Cubierto
20:00 18° 18° Sureste 15 - 28 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 18° 18° Este 15 - 28 km/h 60% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 18° 18° Sureste 13 - 27 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 18° 18° Sureste 10 - 24 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 18° 18° Sureste 10 - 18 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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