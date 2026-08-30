El clima en Misiones hoy, 30 de agosto de 2026: ¿va a llover?

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 30 de agosto de 2026, se espera una temperatura máxima de 20° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 15h. El día se presentará chubascos tormentosos con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 17° para este 30 de agosto de 2026.
Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 20°.
Viento: 15 - 37 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 43 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.
Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 22°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:59
|Puesta del sol
|18:29
|Horas de luz
|11h 30m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|93%
Radar meteorológico – Misiones
¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?
Para este 30 de agosto de 2026, el pronóstico en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 17° y una máxima de 20°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?
El sol sale hoy en Misiones a las 06:59 y se pone a las 18:29, dando aproximadamente 11h 30m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?
El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Misiones?
El pronóstico para hoy en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 43 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?
Para este 30 de agosto de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 15 - 37 km/h.
Ubicación de Misiones
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|19°
|19°
|Sureste 11 - 23 km/h
|0%
|Nubes y claros
|02:00
|18°
|18°
|Sur 7 - 24 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|19°
|19°
|Sureste 11 - 22 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|19°
|19°
|Sureste 11 - 22 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|18°
|18°
|Sureste 11 - 21 km/h
|30% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|06:00
|18°
|18°
|Sureste 12 - 22 km/h
|40% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|07:00
|18°
|18°
|Sureste 12 - 22 km/h
|80% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|08:00
|18°
|18°
|Sureste 12 - 23 km/h
|70% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|09:00
|18°
|18°
|Sureste 12 - 26 km/h
|60% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|10:00
|19°
|19°
|Sureste 12 - 27 km/h
|70% 1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|11:00
|19°
|19°
|Sureste 12 - 28 km/h
|60% 4.9 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|12:00
|19°
|19°
|Sureste 9 - 27 km/h
|50% 12 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|13:00
|19°
|19°
|Sur 11 - 33 km/h
|60% 7.7 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|14:00
|20°
|20°
|Sureste 14 - 37 km/h
|80% 2.3 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|15:00
|20°
|20°
|Sureste 14 - 34 km/h
|70% 5.2 mm
|Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
|16:00
|19°
|19°
|Sureste 13 - 32 km/h
|70% 5.1 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|17:00
|19°
|19°
|Sureste 15 - 30 km/h
|60% 1.1 mm
|Chubascos tormentosos con cielo cubierto
|18:00
|19°
|19°
|Sureste 15 - 29 km/h
|60% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|19:00
|18°
|18°
|Sureste 15 - 28 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|18°
|18°
|Sureste 15 - 28 km/h
|60% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|21:00
|18°
|18°
|Este 15 - 28 km/h
|60% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|22:00
|18°
|18°
|Sureste 13 - 27 km/h
|50% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|23:00
|18°
|18°
|Sureste 10 - 24 km/h
|60% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|24:00
|18°
|18°
|Sureste 10 - 18 km/h
|60% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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