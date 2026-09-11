comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Evolución del clima en Misiones: máxima y mínima para hoy, 11 de septiembre de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 22°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (30 mm), el día se presentará chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.
Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Misiones este 11 de septiembre de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de 16°. Con vientos de 19 - 41 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
19°
Viento
Este 4 - 13 km/h
Lluvia
90% 1.5 mm
Tarde
Soleado
21°
Viento
Sur 12 - 32 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
17°
Viento
Sur 13 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 19 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 30 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 16°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 22°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 18°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:45
Puesta del sol18:34
Horas de luz11h 49m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?

Para este 11 de septiembre de 2026, el pronóstico en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 06:45 y se pone a las 18:34, dando aproximadamente 11h 49m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 30 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 11 de septiembre de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 19 - 41 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 19° 19° Este 5 - 18 km/h 70% 0.7 mm Chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso
02:00 18° 18° Este 10 - 16 km/h 70% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 18° 18° Este 10 - 18 km/h 0% Cubierto
04:00 18° 18° Este 4 - 17 km/h 90% 5.2 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
05:00 18° 18° Sureste 3 - 16 km/h 90% 7.5 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
06:00 18° 18° Sureste 6 - 19 km/h 90% 2.7 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
07:00 18° 18° Sureste 8 - 17 km/h 90% 1.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 18° 18° Este 7 - 14 km/h 90% 1.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 19° 19° Este 4 - 13 km/h 90% 1.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 20° 20° Noroeste 3 - 14 km/h 90% 1.5 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
11:00 20° 20° Oeste 8 - 19 km/h 90% 3.2 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
12:00 20° 20° Oeste 17 - 34 km/h 80% 2.6 mm Chubascos tormentosos con cielo cubierto
13:00 19° 19° Suroeste 19 - 40 km/h 60% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 20° 20° Suroeste 18 - 41 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 20° 20° Sur 18 - 40 km/h 0% Cubierto
16:00 21° 21° Sur 15 - 41 km/h 0% Nubes y claros
17:00 21° 21° Sur 12 - 32 km/h 0% Soleado
18:00 21° 21° Sur 10 - 27 km/h 0% Nubes y claros
19:00 20° 20° Sur 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
20:00 19° 19° Sureste 9 - 22 km/h 0% Cielo despejado
21:00 18° 18° Sur 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
22:00 17° 17° Sur 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
23:00 17° 17° Sur 15 - 28 km/h 0% Cielo despejado
24:00 16° 16° Sur 14 - 29 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Misionestiempo en Misiones hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Se viene un tormentón a Buenos Aires que que hará caer la temperatura:cuándo llueve y vuelve el frío

    Se viene un tormentón a Buenos Aires que que hará caer la temperatura: cuándo llueve y vuelve el frío

  2. Llega una tormenta helada con granizo y ráfagas de vientos fuertes:cuáles son las zonas afectadas

    Llega una tormenta helada con granizo y ráfagas de vientos fuertes: cuáles son las zonas afectadas

  3. Sacudón en el clima de Buenos Aires:cuándo llega el tormentón y qué día baja la temperatura a 6 grados

    Sacudón en el clima de Buenos Aires: cuándo llega el tormentón y qué día baja la temperatura a 6 grados

  4. Cuándo llega El Niño a Buenos Aires:todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima

    Cuándo llega El Niño a Buenos Aires: todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima

  5. A no guardar el paraguas:cuándo se va el sol y vuelven las lluvias al AMBA

    A no guardar el paraguas: cuándo se va el sol y vuelven las lluvias al AMBA
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Gastón Granados y Axel Kicillof inauguraron tres importantes obras en materia de seguridad, salud y servicios

Gastón Granados y Axel Kicillof inauguraron tres importantes obras en materia de seguridad, salud y servicios

Javier Milei encabezará este viernes un acto ante docentes y estudiantes por el Día del Maestro

La Corte revocó el sobreseimiento del “Pata” Medina y ordenó revisar la causa por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión

Polémica en Chile:un diputado sostuvo que las Malvinas “son inglesas” y “el estrecho de Magallanes chileno”

Economía

Buscan trabajadores para la construcción en Suiza:ofrecen salarios de hasta 6.500 euros y hay miles de vacantes

Buscan trabajadores para la construcción en Suiza: ofrecen salarios de hasta 6.500 euros y hay miles de vacantes

La Hidrovía Paraná - Paraguay será más barata:cuánto saldrá el peaje y cuándo arranca la nueva concesión por 25 años

El FMI respaldó al gobierno de Milei pese a la caída de la industria y la construcción:cuándo será la próxima revisión

Calendario de pagos ANSES:quiénes cobran este jueves 10 de septiembre y cuáles son los montos

Internacionales

Buscan voluntarios para un proyecto de agricultura en Costa Rica:ofrecen alojamiento y formación por 18 horas semanales

Buscan voluntarios para un proyecto de agricultura en Costa Rica: ofrecen alojamiento y formación por 18 horas semanales

Buscan voluntarios para el cuidado de tortugas marinas amenazadas:ofrecen alojamiento y 3 comidas diarias en una playa de Costa Rica

Polémica en Chile:un diputado sostuvo que las Malvinas “son inglesas” y “el estrecho de Magallanes chileno”

Un santuario de España busca voluntarios:ofrecen alojamiento gratis por cuidar 140 animales y trabajar 5 horas al día