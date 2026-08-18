Evolución del clima en Misiones: máxima y mínima para hoy, 18 de agosto de 2026

Hoy en Misiones se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 17° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 18 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.3 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 22°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.

Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 16°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.