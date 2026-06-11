Evolución del tiempo en Misiones: máxima y mínima para hoy, 11 de junio de 2026

El pronóstico para Misiones este 11 de junio de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 15°. Con vientos de 15 - 32 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Misiones
Hoy en Misiones se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 21°.
Viento: 15 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.6 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.
Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 20°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:30
|Puesta del sol
|17:56
|Horas de luz
|10h 26m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|17%
Radar meteorológico – Misiones
¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?
Para este 11 de junio de 2026, el pronóstico en Misiones indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 21°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?
El sol sale hoy en Misiones a las 07:30 y se pone a las 17:56, dando aproximadamente 10h 26m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?
El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Misiones?
El pronóstico para hoy en Misiones indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 2.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?
Para este 11 de junio de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 15 - 32 km/h.
Ubicación de Misiones
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|18°
|18°
|Este 4 - 16 km/h
|0%
|Tormenta seca con cielo cubierto
|02:00
|18°
|18°
|Este 4 - 17 km/h
|0%
|Tormenta seca con cielo cubierto
|03:00
|17°
|17°
|Este 6 - 17 km/h
|0%
|Cubierto
|04:00
|17°
|17°
|Este 5 - 10 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|17°
|17°
|Este 4 - 8 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|17°
|17°
|Este 6 - 11 km/h
|0%
|Cubierto
|07:00
|17°
|17°
|Este 5 - 11 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|08:00
|17°
|17°
|Este 5 - 10 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|09:00
|18°
|18°
|Sureste 5 - 11 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|10:00
|19°
|19°
|Este 5 - 13 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|20°
|20°
|Noreste 5 - 17 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|12:00
|21°
|21°
|Este 2 - 15 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|13:00
|21°
|21°
|Oeste 4 - 12 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|14:00
|20°
|20°
|Suroeste 9 - 20 km/h
|40% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|15:00
|20°
|20°
|Suroeste 9 - 23 km/h
|50% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|16:00
|19°
|19°
|Sur 9 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|19°
|19°
|Suroeste 10 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|18°
|18°
|Suroeste 15 - 29 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|17°
|17°
|Sur 15 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|17°
|17°
|Sur 12 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|17°
|17°
|Sur 10 - 25 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|16°
|16°
|Suroeste 8 - 20 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|23:00
|15°
|15°
|Suroeste 12 - 24 km/h
|30% 0.8 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|24:00
|15°
|15°
|Suroeste 11 - 24 km/h
|30% 0.8 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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