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Evolución del tiempo en Misiones: máxima y mínima para hoy, 11 de junio de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 21°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.
Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.
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El pronóstico para Misiones este 11 de junio de 2026 indica una máxima de 21° y una mínima de 15°. Con vientos de 15 - 32 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Parcialmente nuboso
18°
Viento
Sureste 5 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Suroeste 10 - 21 km/h
Lluvia
0%
Noche
Lluvia débil con cielo cubierto
16°
Viento
Suroeste 8 - 20 km/h
Lluvia
30% 0.2 mm

Hoy en Misiones se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 15 - 32 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 18°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 21°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 17°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:30
Puesta del sol17:56
Horas de luz10h 26m
Fase lunarMenguante
Iluminación17%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 11 de junio de 2026, el pronóstico en Misiones indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:30 y se pone a las 17:56, dando aproximadamente 10h 26m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 2.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 11 de junio de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 15 - 32 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 18° 18° Este 4 - 16 km/h 0% Tormenta seca con cielo cubierto
02:00 18° 18° Este 4 - 17 km/h 0% Tormenta seca con cielo cubierto
03:00 17° 17° Este 6 - 17 km/h 0% Cubierto
04:00 17° 17° Este 5 - 10 km/h 0% Cubierto
05:00 17° 17° Este 4 - 8 km/h 0% Cubierto
06:00 17° 17° Este 6 - 11 km/h 0% Cubierto
07:00 17° 17° Este 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 17° 17° Este 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 18° 18° Sureste 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 19° 19° Este 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
11:00 20° 20° Noreste 5 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 21° 21° Este 2 - 15 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 21° 21° Oeste 4 - 12 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14:00 20° 20° Suroeste 9 - 20 km/h 40% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
15:00 20° 20° Suroeste 9 - 23 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
16:00 19° 19° Sur 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 19° 19° Suroeste 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 18° 18° Suroeste 15 - 29 km/h 0% Cubierto
19:00 17° 17° Sur 15 - 31 km/h 0% Cubierto
20:00 17° 17° Sur 12 - 32 km/h 0% Cubierto
21:00 17° 17° Sur 10 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 16° 16° Suroeste 8 - 20 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
23:00 15° 15° Suroeste 12 - 24 km/h 30% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
24:00 15° 15° Suroeste 11 - 24 km/h 30% 0.8 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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