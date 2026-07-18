Evolución del tiempo en Misiones: máxima y mínima para hoy, 18 de julio de 2026

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 18 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 30° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 16h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 24° para este 18 de julio de 2026.
Pronóstico para hoy en Misiones
Hoy en Misiones se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 24° y llegará a una máxima de 30°.
Viento: 29 - 59 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.
Por la mañana, con una temperatura de 25°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 26°.
Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 24°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|07:31
|Puesta del sol
|18:08
|Horas de luz
|10h 37m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|22%
Radar meteorológico – Misiones
¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?
Para este 18 de julio de 2026, el pronóstico en Misiones indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 24° y una máxima de 30°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?
El sol sale hoy en Misiones a las 07:31 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 10h 37m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?
El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Misiones?
El pronóstico para hoy en Misiones indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?
Para este 18 de julio de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 29 - 59 km/h.
Ubicación de Misiones
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|26°
|27°
|Norte 29 - 59 km/h
|0%
|Cielo despejado
|02:00
|25°
|26°
|Norte 28 - 58 km/h
|0%
|Cielo despejado
|03:00
|25°
|26°
|Norte 25 - 55 km/h
|0%
|Cielo despejado
|04:00
|25°
|26°
|Norte 22 - 48 km/h
|0%
|Cielo despejado
|05:00
|25°
|26°
|Norte 20 - 44 km/h
|0%
|Cielo despejado
|06:00
|24°
|25°
|Norte 18 - 37 km/h
|0%
|Cielo despejado
|07:00
|24°
|25°
|Norte 21 - 41 km/h
|0%
|Cielo despejado
|08:00
|24°
|25°
|Norte 24 - 44 km/h
|0%
|Soleado
|09:00
|25°
|26°
|Norte 22 - 49 km/h
|0%
|Soleado
|10:00
|26°
|27°
|Norte 23 - 46 km/h
|0%
|Soleado
|11:00
|27°
|29°
|Norte 16 - 47 km/h
|0%
|Soleado
|12:00
|28°
|30°
|Norte 13 - 32 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|29°
|31°
|Norte 18 - 36 km/h
|0%
|Soleado
|14:00
|30°
|31°
|Norte 20 - 41 km/h
|0%
|Soleado
|15:00
|30°
|32°
|Norte 16 - 40 km/h
|0%
|Soleado
|16:00
|30°
|32°
|Norte 19 - 36 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|29°
|30°
|Norte 20 - 46 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|28°
|30°
|Norte 19 - 39 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|28°
|29°
|Norte 18 - 39 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|27°
|28°
|Norte 13 - 35 km/h
|0%
|Cubierto
|21:00
|27°
|28°
|Noreste 14 - 25 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|26°
|27°
|Noreste 15 - 27 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|26°
|27°
|Noreste 17 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|24:00
|26°
|27°
|Norte 23 - 43 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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