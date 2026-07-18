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Evolución del tiempo en Misiones: máxima y mínima para hoy, 18 de julio de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 24° y una máxima de 30°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 18 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 30° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 16h. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 24° para este 18 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Soleado
25°
Viento
Norte 22 - 49 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
29°
Viento
Norte 20 - 46 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
26°
Viento
Noreste 15 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 24° y llegará a una máxima de 30°.

Viento: 29 - 59 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 25°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 26°.


Mañana se esperan 27° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 30°
Mínima: 24°
Sensación Térmica: 26°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:31
Puesta del sol18:08
Horas de luz10h 37m
Fase lunarCreciente
Iluminación22%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 18 de julio de 2026, el pronóstico en Misiones indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 24° y una máxima de 30°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:31 y se pone a las 18:08, dando aproximadamente 10h 37m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 18 de julio de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 29 - 59 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 26° 27° Norte 29 - 59 km/h 0% Cielo despejado
02:00 25° 26° Norte 28 - 58 km/h 0% Cielo despejado
03:00 25° 26° Norte 25 - 55 km/h 0% Cielo despejado
04:00 25° 26° Norte 22 - 48 km/h 0% Cielo despejado
05:00 25° 26° Norte 20 - 44 km/h 0% Cielo despejado
06:00 24° 25° Norte 18 - 37 km/h 0% Cielo despejado
07:00 24° 25° Norte 21 - 41 km/h 0% Cielo despejado
08:00 24° 25° Norte 24 - 44 km/h 0% Soleado
09:00 25° 26° Norte 22 - 49 km/h 0% Soleado
10:00 26° 27° Norte 23 - 46 km/h 0% Soleado
11:00 27° 29° Norte 16 - 47 km/h 0% Soleado
12:00 28° 30° Norte 13 - 32 km/h 0% Soleado
13:00 29° 31° Norte 18 - 36 km/h 0% Soleado
14:00 30° 31° Norte 20 - 41 km/h 0% Soleado
15:00 30° 32° Norte 16 - 40 km/h 0% Soleado
16:00 30° 32° Norte 19 - 36 km/h 0% Nubes y claros
17:00 29° 30° Norte 20 - 46 km/h 0% Cubierto
18:00 28° 30° Norte 19 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 28° 29° Norte 18 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 27° 28° Norte 13 - 35 km/h 0% Cubierto
21:00 27° 28° Noreste 14 - 25 km/h 0% Cubierto
22:00 26° 27° Noreste 15 - 27 km/h 0% Cubierto
23:00 26° 27° Noreste 17 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 26° 27° Norte 23 - 43 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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