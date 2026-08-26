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Pronóstico extendido para Misiones: qué esperar del clima este 26 de agosto de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 15° y una máxima de 29°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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El pronóstico para Misiones este 26 de agosto de 2026 indica una máxima de 29° y una mínima de 15°. Con vientos de 19 - 35 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
19°
Viento
Noreste 11 - 24 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
27°
Viento
Noreste 11 - 24 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
22°
Viento
Noreste 16 - 29 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 15° y llegará a una máxima de 29°.

Viento: 19 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 19°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 22°.


Mañana se esperan 30° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 31°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 29°
Mínima: 15°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:03
Puesta del sol18:27
Horas de luz11h 24m
Fase lunarLlena
Iluminación98%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?

Para este 26 de agosto de 2026, el pronóstico en Misiones indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 29°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:03 y se pone a las 18:27, dando aproximadamente 11h 24m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 26 de agosto de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 19 - 35 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Este 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado
02:00 16° 16° Este 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
03:00 16° 16° Este 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
04:00 16° 16° Este 8 - 15 km/h 0% Cielo despejado
05:00 16° 16° Este 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
06:00 16° 16° Este 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
07:00 16° 16° Noreste 11 - 20 km/h 0% Soleado
08:00 17° 17° Noreste 13 - 23 km/h 0% Soleado
09:00 19° 19° Noreste 11 - 24 km/h 0% Soleado
10:00 21° 21° Noreste 12 - 26 km/h 0% Soleado
11:00 23° 24° Noreste 10 - 27 km/h 0% Nubes y claros
12:00 25° 26° Noreste 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
13:00 27° 28° Norte 10 - 24 km/h 0% Nubes y claros
14:00 28° 29° Norte 11 - 26 km/h 0% Nubes y claros
15:00 28° 29° Norte 13 - 28 km/h 0% Soleado
16:00 28° 29° Noreste 12 - 28 km/h 0% Soleado
17:00 27° 29° Noreste 11 - 24 km/h 0% Soleado
18:00 26° 27° Noreste 14 - 25 km/h 0% Soleado
19:00 24° 25° Noreste 16 - 28 km/h 0% Cielo despejado
20:00 23° 24° Noreste 16 - 30 km/h 0% Cielo despejado
21:00 23° 23° Noreste 15 - 29 km/h 0% Cielo despejado
22:00 22° 22° Noreste 16 - 29 km/h 0% Cielo despejado
23:00 22° 22° Noreste 17 - 32 km/h 0% Cielo despejado
24:00 22° 22° Noreste 19 - 35 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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