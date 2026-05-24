Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 24 de mayo de 2026, 06:30
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Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones? Para este 24 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 21° que se sentirá con más fuerza entre las 14h y las 16h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 11° para este 24 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Soleado
13°
Viento
Sureste 7 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
20°
Viento
Sur 7 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Sureste 8 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de 11° y llegará a una máxima de 21°.

Viento: 10 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 16°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 21°
Mínima: 11°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:21
Puesta del sol17:58
Horas de luz10h 37m
Fase lunarCreciente
Iluminación62%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 24 de mayo de 2026, el pronóstico en Misiones indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11° y una máxima de 21°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:21 y se pone a las 17:58, dando aproximadamente 10h 37m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 24 de mayo de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 10 - 19 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sureste 9 - 13 km/h 0% Cielo despejado
02:00 13° 13° Este 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
03:00 11° 11° Sureste 6 - 14 km/h 0% Cielo despejado
04:00 11° 11° Sureste 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
05:00 11° 11° Sureste 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
06:00 11° 11° Sureste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
07:00 11° 11° Sureste 6 - 14 km/h 0% Nubes y claros
08:00 11° 11° Este 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
09:00 13° 13° Sureste 7 - 17 km/h 0% Soleado
10:00 14° 14° Sureste 5 - 17 km/h 0% Soleado
11:00 16° 16° Este 4 - 16 km/h 0% Soleado
12:00 19° 19° Sureste 4 - 16 km/h 0% Soleado
13:00 20° 20° Este 3 - 16 km/h 0% Soleado
14:00 21° 21° Noreste 1 - 13 km/h 0% Soleado
15:00 21° 21° Este 1 - 10 km/h 0% Nubes y claros
16:00 21° 21° Sur 3 - 10 km/h 0% Cubierto
17:00 20° 20° Sur 7 - 13 km/h 0% Cubierto
18:00 19° 19° Sur 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 18° 18° Sur 8 - 14 km/h 0% Cielo despejado
20:00 17° 17° Sureste 10 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 16° 16° Sureste 9 - 18 km/h 0% Cubierto
22:00 16° 16° Sureste 8 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 16° 16° Sureste 7 - 14 km/h 0% Nubes y claros
24:00 16° 16° Este 7 - 13 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.