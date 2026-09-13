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Temperaturas y lluvias en Misiones: los datos del clima hoy, 13 de septiembre de 2026

Hoy en Misiones se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 19°. Sin lluvias, el día se presentará soleado.

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Cataratas del Iguazu, Misiones. Unsplash.
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Si vivís en Misiones o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 19°. Con un cielo soleado, el clima en Misiones promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 12° para este 13 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Misiones: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
14°
Viento
Sureste 18 - 39 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
18°
Viento
Sur 21 - 46 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
13°
Viento
Sureste 16 - 33 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 21 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 14°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 13°.


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 19°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:43
Puesta del sol18:35
Horas de luz11h 52m
Fase lunarCreciente
Iluminación7%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el clima hoy en Misiones?

Para este 13 de septiembre de 2026, el pronóstico en Misiones indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 06:43 y se pone a las 18:35, dando aproximadamente 11h 52m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 13 de septiembre de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 21 - 46 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sur 14 - 30 km/h 0% Cielo despejado
02:00 14° 14° Sur 14 - 28 km/h 0% Cielo despejado
03:00 13° 13° Sur 14 - 28 km/h 0% Cielo despejado
04:00 13° 13° Sur 14 - 29 km/h 0% Cielo despejado
05:00 13° 13° Sur 14 - 29 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Sureste 14 - 29 km/h 0% Cielo despejado
07:00 12° 12° Sureste 15 - 30 km/h 0% Soleado
08:00 13° 13° Sureste 14 - 30 km/h 0% Soleado
09:00 14° 14° Sureste 18 - 39 km/h 0% Soleado
10:00 15° 15° Sureste 19 - 41 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Sureste 18 - 41 km/h 0% Nubes y claros
12:00 18° 18° Sur 19 - 43 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Sur 19 - 43 km/h 0% Soleado
14:00 19° 19° Sur 20 - 44 km/h 0% Soleado
15:00 19° 19° Sur 21 - 45 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Sur 21 - 46 km/h 0% Soleado
17:00 18° 18° Sur 21 - 46 km/h 0% Soleado
18:00 16° 16° Sur 19 - 44 km/h 0% Soleado
19:00 15° 15° Sureste 17 - 38 km/h 0% Cielo despejado
20:00 14° 14° Sureste 16 - 34 km/h 0% Cielo despejado
21:00 14° 14° Sureste 16 - 33 km/h 0% Cielo despejado
22:00 13° 13° Sureste 16 - 33 km/h 0% Cielo despejado
23:00 13° 13° Sureste 16 - 32 km/h 0% Cielo despejado
24:00 12° 12° Sureste 15 - 32 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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