Temperaturas y lluvias en Misiones: los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

Hoy en Misiones se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 19° y llegará a una máxima de 26°.

Viento: 11 - 23 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.

Por la mañana, con una temperatura de 21°, lo ideal es una remera de manga larga o un saco fino. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por ropa ligera, remera de manga corta y protector solar.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 22°.

Mañana se esperan 29° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 24°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.