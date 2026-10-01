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Clima en Neuquén: cuál será la temperatura máxima este 1 de octubre de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 17°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

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Villa La Angostura. Foto: Télam.
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Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 17°. Con un cielo niebla, el clima en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Este 2 - 11 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
16°
Viento
Noreste 16 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Noreste 15 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 16 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 17°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:07
Puesta del sol19:37
Horas de luz12h 30m
Fase lunarMenguante
Iluminación72%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 1 de octubre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 07:07 y se pone a las 19:37, dando aproximadamente 12h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 1 de octubre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 16 - 36 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Sureste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Sureste 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Sur 1 - 5 km/h 0% Neblina
05:00 Oeste 1 - 4 km/h 0% Neblina
06:00 Oeste 2 - 6 km/h 0% Niebla
07:00 Oeste 1 - 8 km/h 0% Niebla
08:00 Norte 1 - 8 km/h 0% Cubierto
09:00 Este 2 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Este 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 10° 10° Este 8 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 12° 12° Este 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
13:00 15° 15° Noreste 8 - 23 km/h 0% Nubes y claros
14:00 16° 16° Noreste 10 - 25 km/h 0% Nubes y claros
15:00 17° 17° Noreste 10 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 17° 17° Noreste 11 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 16° 16° Noreste 16 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 15° 15° Noreste 14 - 35 km/h 0% Nubes y claros
19:00 15° 15° Noreste 13 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 13° 13° Noreste 14 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 12° 12° Noreste 14 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 12° 12° Noreste 15 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 12° 12° Noreste 14 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 11° 11° Noreste 14 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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