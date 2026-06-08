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Clima en Neuquén: cuál será la temperatura máxima este 8 de junio de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 03:30
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Villa La Angostura. Foto: Télam.
Villa La Angostura. Foto: Télam.
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El pronóstico para Neuquén este 8 de junio de 2026 indica una máxima de 12° y una mínima de . Con vientos de 11 - 21 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Cubierto
Viento
Sureste 6 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
12°
Viento
Noreste 10 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
10°
Viento
Noreste 5 - 10 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 11 - 21 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 12°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:46
Puesta del sol18:16
Horas de luz9h 30m
Fase lunarMenguante
Iluminación48%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 8 de junio de 2026, el pronóstico en Neuquén indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:46 y se pone a las 18:16, dando aproximadamente 9h 30m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 8 de junio de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 11 - 21 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 6 - 10 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Este 7 - 9 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Este 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Sureste 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Sureste 4 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Sureste 6 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sureste 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Sureste 6 - 11 km/h 0% Cubierto
09:00 Sureste 6 - 12 km/h 0% Cubierto
10:00 Sureste 7 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Este 6 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 Este 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 10° 10° Este 6 - 17 km/h 0% Cubierto
14:00 11° 11° Noreste 9 - 20 km/h 0% Cubierto
15:00 11° 11° Noreste 8 - 21 km/h 0% Cubierto
16:00 12° 12° Noreste 7 - 18 km/h 0% Cubierto
17:00 12° 12° Noreste 10 - 20 km/h 0% Cubierto
18:00 11° 11° Noreste 10 - 21 km/h 0% Cubierto
19:00 10° 10° Este 11 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 10° Este 7 - 19 km/h 0% Cubierto
21:00 10° Noreste 4 - 12 km/h 0% Cubierto
22:00 10° 10° Noreste 5 - 10 km/h 0% Cubierto
23:00 10° Noreste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
24:00 Noreste 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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