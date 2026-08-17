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¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén? El pronóstico para este 17 de agosto de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Neuquén este 17 de agosto de 2026 indica una máxima de 12° y una mínima de . Con vientos de 8 - 19 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
Viento
Sureste 6 - 12 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
11°
Viento
Noroeste 5 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Noreste 5 - 8 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 8 - 19 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 12°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:16
Puesta del sol18:57
Horas de luz10h 41m
Fase lunarCreciente
Iluminación26%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 17 de agosto de 2026, el pronóstico en Neuquén indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:16 y se pone a las 18:57, dando aproximadamente 10h 41m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 17 de agosto de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 8 - 19 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 6 - 8 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Suroeste 6 - 9 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Sur 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Sur 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sureste 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Sureste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sureste 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Sureste 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sureste 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 Sureste 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Sureste 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Noreste 3 - 14 km/h 0% Nubes y claros
13:00 10° 10° Norte 5 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 11° 11° Norte 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 11° 11° Norte 7 - 19 km/h 0% Nubes y claros
16:00 11° 11° Noroeste 6 - 18 km/h 0% Nubes y claros
17:00 11° 11° Noroeste 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
18:00 11° 11° Norte 4 - 14 km/h 0% Soleado
19:00 10° Este 2 - 8 km/h 0% Soleado
20:00 Este 2 - 5 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noreste 3 - 5 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noreste 5 - 8 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Noreste 4 - 9 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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