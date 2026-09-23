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El clima en Neuquén hoy, 23 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 23°. Con una probabilidad de lluvia de 80% (0.8 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Villa La Angostura. Foto: Télam.
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El pronóstico para Neuquén este 23 de septiembre de 2026 indica una máxima de 23° y una mínima de . Con vientos de 35 - 69 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Oeste 6 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
22°
Viento
Oeste 26 - 56 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Oeste 26 - 52 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 35 - 69 km/h. Probabilidad de lluvia: 80% 0.8 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 17°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 22°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 23°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:19
Puesta del sol19:29
Horas de luz12h 10m
Fase lunarCreciente
Iluminación90%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 23 de septiembre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 07:19 y se pone a las 19:29, dando aproximadamente 12h 10m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 80% 0.8 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 23 de septiembre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 35 - 69 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noroeste 7 - 13 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 11° 11° Noroeste 6 - 13 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 10° 10° Noroeste 5 - 11 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
04:00 10° 10° Noroeste 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 10° Oeste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 10° 10° Oeste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
07:00 10° Oeste 8 - 15 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
08:00 10° Oeste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Oeste 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
10:00 14° 14° Oeste 5 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 16° 16° Oeste 5 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 19° 19° Oeste 18 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 20° 20° Oeste 25 - 53 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 22° 22° Oeste 31 - 59 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 22° 25° Oeste 35 - 68 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 22° 22° Oeste 29 - 67 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 22° 22° Oeste 26 - 56 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 21° 21° Oeste 30 - 57 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 20° 20° Oeste 33 - 62 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 19° 19° Oeste 29 - 62 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 18° 18° Oeste 28 - 55 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 17° 17° Oeste 26 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 17° 17° Oeste 26 - 52 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 17° 17° Oeste 24 - 51 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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