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El clima en Santa Cruz hoy, 23 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 1° y una máxima de 9°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.
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El pronóstico para Santa Cruz este 23 de septiembre de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 25 - 45 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Suroeste 13 - 21 km/h
Lluvia
90% 0.9 mm
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Suroeste 25 - 45 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Suroeste 14 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 25 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 9°
Mínima: 1°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:23
Puesta del sol19:36
Horas de luz12h 13m
Fase lunarCreciente
Iluminación90%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 23 de septiembre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 07:23 y se pone a las 19:36, dando aproximadamente 12h 13m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 2.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 23 de septiembre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 25 - 45 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 3 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Norte 4 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Noroeste 4 - 7 km/h 0% Cubierto
04:00 Noroeste 3 - 7 km/h 0% Cubierto
05:00 Suroeste 1 - 5 km/h 0% Cubierto
06:00 Suroeste 3 - 5 km/h 0% Cubierto
07:00 Suroeste 7 - 11 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Suroeste 10 - 16 km/h 80% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Suroeste 13 - 21 km/h 90% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Sur 15 - 26 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Sur 20 - 35 km/h 80% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Sur 21 - 37 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 Sur 22 - 38 km/h 0% Cubierto
14:00 Suroeste 22 - 39 km/h 0% Cubierto
15:00 Suroeste 24 - 41 km/h 0% Cubierto
16:00 Suroeste 24 - 42 km/h 0% Cubierto
17:00 Suroeste 25 - 45 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Suroeste 24 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Suroeste 22 - 41 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Suroeste 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Suroeste 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Suroeste 14 - 22 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Suroeste 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Suroeste 13 - 21 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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