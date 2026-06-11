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Evolución del tiempo en Neuquén: máxima y mínima para hoy, 11 de junio de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Villa La Angostura
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El pronóstico para Neuquén este 11 de junio de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 12 - 25 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Nubes y claros
Viento
Noroeste 3 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Noroeste 9 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noroeste 9 - 16 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 12 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 15°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 4°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:47
Puesta del sol18:16
Horas de luz9h 29m
Fase lunarMenguante
Iluminación17%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 11 de junio de 2026, el pronóstico en Neuquén indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:47 y se pone a las 18:16, dando aproximadamente 9h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 11 de junio de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 12 - 25 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Suroeste 9 - 25 km/h 0% Cubierto
02:00 10° Oeste 11 - 23 km/h 0% Cubierto
03:00 Oeste 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Oeste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 6 - 16 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noroeste 6 - 13 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Noroeste 5 - 12 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Noroeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Noroeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Noroeste 3 - 9 km/h 0% Nubes y claros
12:00 Norte 3 - 10 km/h 0% Nubes y claros
13:00 11° 11° Noroeste 4 - 12 km/h 0% Nubes y claros
14:00 13° 13° Noroeste 4 - 13 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Noroeste 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 14° 14° Noroeste 9 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 13° 13° Noroeste 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 12° 12° Noroeste 8 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 10° 10° Noroeste 7 - 15 km/h 0% Cubierto
20:00 10° 10° Noroeste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noroeste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noroeste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noroeste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noroeste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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