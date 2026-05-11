Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
lunes, 11 de mayo de 2026, 06:30
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Villa La Angostura
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El pronóstico para Neuquén este 11 de mayo de 2026 indica una máxima de 17° y una mínima de . Con vientos de 18 - 38 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 9 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
17°
Viento
Oeste 9 - 26 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Oeste 5 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 18 - 38 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 13°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 17°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:24
Puesta del sol18:32
Horas de luz10h 8m
Fase lunarMenguante
Iluminación32%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 11 de mayo de 2026, el pronóstico en Neuquén indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:24 y se pone a las 18:32, dando aproximadamente 10h 8m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 11 de mayo de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 18 - 38 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 0 - 10 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 0 - 10 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noroeste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noroeste 4 - 8 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 8 - 14 km/h 0% Soleado
09:00 Oeste 9 - 16 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 11 - 21 km/h 0% Soleado
11:00 Oeste 12 - 25 km/h 0% Soleado
12:00 12° 12° Oeste 15 - 31 km/h 0% Soleado
13:00 14° 14° Oeste 17 - 36 km/h 0% Soleado
14:00 16° 16° Oeste 18 - 37 km/h 0% Soleado
15:00 17° 17° Oeste 17 - 37 km/h 0% Soleado
16:00 17° 17° Oeste 13 - 35 km/h 0% Soleado
17:00 17° 17° Oeste 9 - 26 km/h 0% Soleado
18:00 15° 15° Noroeste 8 - 18 km/h 0% Soleado
19:00 14° 14° Oeste 8 - 16 km/h 0% Soleado
20:00 13° 13° Oeste 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
21:00 12° 12° Oeste 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Oeste 5 - 13 km/h 0% Cielo despejado
23:00 11° 11° Oeste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° 10° Oeste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.