Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 28 de mayo de 2026, 06:30
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Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik

Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Nubes y claros
Viento
Sureste 9 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
15°
Viento
Sureste 7 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Sureste 6 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 9 - 18 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 15°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:39
Puesta del sol18:19
Horas de luz9h 40m
Fase lunarCreciente
Iluminación93%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 28 de mayo de 2026, el pronóstico en Neuquén indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:39 y se pone a las 18:19, dando aproximadamente 9h 40m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 28 de mayo de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 9 - 18 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Este 5 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 10° 10° Este 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 10° 10° Sureste 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 10° Sureste 8 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Sureste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sureste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Sureste 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Sureste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Sureste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Sureste 8 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 10° Sureste 7 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 11° 11° Sureste 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 13° 13° Sureste 6 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Este 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
15:00 15° 15° Sureste 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Sureste 6 - 17 km/h 0% Soleado
17:00 15° 15° Sureste 7 - 18 km/h 0% Soleado
18:00 13° 13° Sureste 6 - 16 km/h 0% Soleado
19:00 11° 11° Sureste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
20:00 11° 11° Sureste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° Sureste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Sureste 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
23:00 10° Sureste 3 - 11 km/h 0% Cielo despejado
24:00 10° Sureste 1 - 5 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.