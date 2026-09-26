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Pronóstico extendido para Neuquén: qué esperar del clima este 26 de septiembre de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 23°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (4.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Neuquén este 26 de septiembre de 2026 indica una máxima de 23° y una mínima de . Con vientos de 16 - 31 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12°
Viento
Noreste 3 - 11 km/h
Lluvia
30% 0.3 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22°
Viento
Noreste 9 - 27 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Noche
Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
14°
Viento
Suroeste 10 - 21 km/h
Lluvia
40% 0.5 mm

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 23°.

Viento: 16 - 31 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 4.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 12°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 23°
Mínima: 9°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:15
Puesta del sol19:32
Horas de luz12h 17m
Fase lunarLlena
Iluminación100%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 26 de septiembre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 23°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 07:15 y se pone a las 19:32, dando aproximadamente 12h 17m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 4.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 26 de septiembre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 16 - 31 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 12° 12° Suroeste 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 12° 12° Suroeste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
03:00 11° 11° Suroeste 3 - 8 km/h 0% Nubes y claros
04:00 10° 10° Suroeste 3 - 7 km/h 0% Nubes y claros
05:00 10° 12° Sur 1 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 10° 13° Sureste 1 - 3 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 10° 11° Noreste 2 - 5 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 10° 10° Noreste 4 - 6 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
09:00 12° 12° Noreste 3 - 11 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
10:00 15° 15° Noreste 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
11:00 17° 17° Noreste 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
12:00 19° 19° Noreste 5 - 18 km/h 0% Soleado
13:00 20° 20° Noreste 6 - 19 km/h 0% Soleado
14:00 21° 21° Noreste 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
15:00 22° 25° Norte 11 - 29 km/h 0% Nubes y claros
16:00 23° 25° Norte 11 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 22° 22° Noreste 9 - 27 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
18:00 20° 20° Suroeste 7 - 20 km/h 30% 1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 18° 18° Suroeste 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
20:00 16° 16° Suroeste 13 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 15° 15° Suroeste 11 - 25 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 14° 14° Suroeste 10 - 21 km/h 40% 0.5 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
23:00 14° 14° Este 1 - 16 km/h 50% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
24:00 13° 13° Noreste 7 - 12 km/h 40% 1.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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