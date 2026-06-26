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Pronóstico extendido para Neuquén: qué esperar este 26 de junio de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (0.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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El pronóstico para Neuquén este 26 de junio de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de . Con vientos de 26 - 58 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 22 - 41 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
14°
Viento
Suroeste 18 - 36 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Oeste 12 - 26 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 26 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 0.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 15°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:51
Puesta del sol18:18
Horas de luz9h 27m
Fase lunarCreciente
Iluminación90%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 26 de junio de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:51 y se pone a las 18:18, dando aproximadamente 9h 27m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 26 de junio de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 26 - 58 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Noroeste 5 - 10 km/h 0% Cubierto
03:00 Norte 2 - 14 km/h 60% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Oeste 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 15 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Oeste 24 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Oeste 19 - 43 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Oeste 19 - 36 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Oeste 22 - 41 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 26 - 49 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Oeste 25 - 58 km/h 0% Nubes y claros
12:00 10° 10° Oeste 19 - 46 km/h 0% Soleado
13:00 12° 12° Oeste 19 - 40 km/h 0% Soleado
14:00 13° 13° Oeste 19 - 41 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Oeste 19 - 40 km/h 0% Nubes y claros
16:00 14° 14° Oeste 17 - 38 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Suroeste 18 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 13° 13° Suroeste 22 - 44 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 12° 12° Suroeste 20 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 11° 11° Suroeste 19 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 11° 11° Suroeste 14 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 10° Oeste 12 - 26 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Oeste 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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