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Pronóstico extendido para Neuquén: qué esperar este 6 de julio de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará nubes y claros.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik
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El pronóstico para Neuquén este 6 de julio de 2026 indica una máxima de 12° y una mínima de . Con vientos de 13 - 28 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 15 - 26 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
10°
Viento
Suroeste 15 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Oeste 13 - 23 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 13 - 28 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 0°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 12°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: -3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:51
Puesta del sol18:22
Horas de luz9h 31m
Fase lunarMenguante
Iluminación72%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 6 de julio de 2026, el pronóstico en Neuquén indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:51 y se pone a las 18:22, dando aproximadamente 9h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 6 de julio de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 13 - 28 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 -1° -1° Oeste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
02:00 -1° -1° Oeste 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
03:00 -1° -1° Oeste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
04:00 -1° -1° Oeste 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
05:00 -1° -1° Oeste 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
06:00 -1° -1° Oeste 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 14 - 24 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Oeste 15 - 26 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 17 - 31 km/h 0% Soleado
11:00 Oeste 13 - 32 km/h 0% Soleado
12:00 Oeste 17 - 35 km/h 0% Soleado
13:00 Oeste 19 - 39 km/h 0% Soleado
14:00 Oeste 19 - 40 km/h 0% Soleado
15:00 10° Oeste 18 - 39 km/h 0% Soleado
16:00 10° 10° Suroeste 18 - 38 km/h 0% Soleado
17:00 10° Suroeste 15 - 35 km/h 0% Soleado
18:00 Oeste 12 - 30 km/h 0% Soleado
19:00 Oeste 11 - 22 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Oeste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Oeste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Oeste 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Oeste 13 - 24 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Oeste 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Neuquéntiempo en Neuquén hoy
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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