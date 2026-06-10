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¿Qué ropa usar hoy en Neuquén? El pronóstico para este 10 de junio de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik
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Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 14°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 10 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Soleado
Viento
Oeste 10 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
13°
Viento
Suroeste 14 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Oeste 8 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 17 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 14°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 7°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:47
Puesta del sol18:16
Horas de luz9h 29m
Fase lunarMenguante
Iluminación27%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 10 de junio de 2026, el pronóstico en Neuquén indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:47 y se pone a las 18:16, dando aproximadamente 9h 29m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 10 de junio de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 17 - 36 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 11° Norte 0 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Oeste 6 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 10 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Oeste 9 - 18 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Oeste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Oeste 9 - 17 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Oeste 10 - 18 km/h 0% Soleado
10:00 Oeste 11 - 20 km/h 0% Soleado
11:00 10° Oeste 10 - 21 km/h 0% Soleado
12:00 11° 11° Oeste 12 - 25 km/h 0% Soleado
13:00 13° 13° Oeste 15 - 31 km/h 0% Soleado
14:00 13° 13° Oeste 17 - 36 km/h 0% Soleado
15:00 14° 14° Suroeste 17 - 36 km/h 0% Soleado
16:00 14° 14° Suroeste 17 - 35 km/h 0% Soleado
17:00 13° 13° Suroeste 14 - 34 km/h 0% Soleado
18:00 11° 11° Suroeste 11 - 26 km/h 0% Soleado
19:00 10° 10° Suroeste 12 - 22 km/h 0% Cielo despejado
20:00 10° Suroeste 13 - 24 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Suroeste 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Oeste 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 9 - 17 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Oeste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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