Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 24 de mayo de 2026, 06:30
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Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 24 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 16° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 24 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén

Mañana
Nubes y claros
Viento
Oeste 11 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Oeste 14 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
10°
Viento
Oeste 11 - 21 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 16°.

Viento: 17 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 16°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:35
Puesta del sol18:22
Horas de luz9h 47m
Fase lunarCreciente
Iluminación62%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén?

Para este 24 de mayo de 2026, el pronóstico en Neuquén indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 16°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 08:35 y se pone a las 18:22, dando aproximadamente 9h 47m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 24 de mayo de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 17 - 36 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 6 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 Oeste 2 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Oeste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 8 - 16 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
09:00 Oeste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Oeste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
11:00 Oeste 11 - 26 km/h 0% Soleado
12:00 11° 11° Oeste 12 - 28 km/h 0% Soleado
13:00 13° 13° Oeste 15 - 32 km/h 0% Soleado
14:00 15° 15° Oeste 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
15:00 15° 15° Oeste 17 - 36 km/h 0% Nubes y claros
16:00 15° 15° Oeste 15 - 35 km/h 0% Nubes y claros
17:00 15° 15° Oeste 14 - 31 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Oeste 13 - 28 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Oeste 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Oeste 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° 10° Oeste 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
22:00 10° Oeste 11 - 21 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Oeste 10 - 20 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Oeste 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.