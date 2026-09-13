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Temperaturas y lluvias en Neuquén: los datos del clima hoy, 13 de septiembre de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 0° y una máxima de 15°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Villa La Angostura, Neuquén.
Villa La Angostura, Neuquén. Foto: Freepik
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Si vivís en Neuquén o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 15°. Con un cielo cielo despejado, el clima en Neuquén promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 13 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Noreste 8 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Norte 17 - 38 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noreste 12 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 18 - 39 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 3°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 21° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 15°
Mínima: 0°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:35
Puesta del sol19:20
Horas de luz11h 45m
Fase lunarCreciente
Iluminación7%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 13 de septiembre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 07:35 y se pone a las 19:20, dando aproximadamente 11h 45m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 13 de septiembre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 18 - 39 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Noreste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Noreste 7 - 13 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 6 - 12 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Noreste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noreste 6 - 11 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noreste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Noreste 7 - 13 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Noreste 7 - 13 km/h 0% Soleado
09:00 Noreste 8 - 18 km/h 0% Soleado
10:00 Noreste 10 - 23 km/h 0% Soleado
11:00 Noreste 14 - 30 km/h 0% Soleado
12:00 10° 10° Norte 17 - 37 km/h 0% Soleado
13:00 12° 12° Norte 17 - 38 km/h 0% Soleado
14:00 13° 13° Norte 18 - 39 km/h 0% Soleado
15:00 14° 14° Norte 18 - 39 km/h 0% Soleado
16:00 14° 14° Norte 17 - 39 km/h 0% Nubes y claros
17:00 14° 14° Norte 17 - 38 km/h 0% Nubes y claros
18:00 14° 14° Norte 16 - 35 km/h 0% Nubes y claros
19:00 13° 13° Noreste 10 - 31 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Noreste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
21:00 10° Noreste 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noreste 12 - 22 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 12 - 23 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Norte 11 - 23 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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