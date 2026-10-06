comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Temperaturas y lluvias en Neuquén: los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 14°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (9.1 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Villa La Angostura. Foto: Télam.
Villa La Angostura. Foto: Télam.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 6 de octubre de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará lluvia débil con cielo cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de 10° para este 6 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
10°
Viento
Sureste 14 - 26 km/h
Lluvia
90% 1.8 mm
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
13°
Viento
Este 20 - 41 km/h
Lluvia
70% 0.2 mm
Noche
Cubierto
11°
Viento
Sureste 20 - 40 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 21 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 9.1 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 14°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 12°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:59
Puesta del sol19:42
Horas de luz12h 43m
Fase lunarMenguante
Iluminación18%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 6 de octubre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 06:59 y se pone a las 19:42, dando aproximadamente 12h 43m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 9.1 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 6 de octubre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 21 - 41 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Sureste 10 - 21 km/h 0% Cubierto
02:00 13° 13° Sureste 10 - 19 km/h 0% Cubierto
03:00 12° 12° Sureste 11 - 19 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 12° 12° Este 9 - 19 km/h 0% Cubierto
05:00 12° 12° Sureste 14 - 24 km/h 0% Cubierto
06:00 12° 12° Sureste 16 - 29 km/h 0% Cubierto
07:00 11° 11° Este 14 - 29 km/h 60% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 11° 11° Este 15 - 27 km/h 80% 1.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 10° 10° Sureste 14 - 26 km/h 90% 1.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 11° 11° Sureste 14 - 25 km/h 90% 1.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 11° 11° Sureste 16 - 28 km/h 90% 1.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 11° 11° Sureste 16 - 31 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
13:00 12° 12° Sureste 17 - 32 km/h 90% 0.4 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 13° 13° Sureste 19 - 38 km/h 80% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 13° 13° Sureste 20 - 39 km/h 70% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 13° 13° Este 21 - 41 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 13° 13° Este 20 - 41 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 13° 13° Este 20 - 39 km/h 60% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
19:00 12° 12° Sureste 21 - 39 km/h 50% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
20:00 12° 12° Sureste 21 - 41 km/h 0% Cubierto
21:00 12° 12° Sureste 21 - 40 km/h 0% Cubierto
22:00 11° 11° Sureste 20 - 40 km/h 0% Cubierto
23:00 11° 11° Sureste 20 - 38 km/h 0% Cubierto
24:00 11° 11° Sureste 21 - 39 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Neuquéntiempo en Neuquén hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Confirmado por el SMN:qué día llueve y vuelve el frío en Buenos Aires esta semana

    Confirmado por el SMN: qué día llueve y vuelve el frío en Buenos Aires esta semana

  2. Temperaturas y lluvias en Tucumán:los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

    Temperaturas y lluvias en Tucumán: los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

  3. Temperaturas y lluvias en Santa Fe:los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

    Temperaturas y lluvias en Santa Fe: los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

  4. Alerta naranja y amarilla por tormentas, nevadas y vientos de más de 100 km/h:las provincias afectadas y qué pasa en el AMBA

    Alerta naranja y amarilla por tormentas, nevadas y vientos de más de 100 km/h: las provincias afectadas y qué pasa en el AMBA

  5. Temperaturas y lluvias en Santiago del Estero:los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026

    Temperaturas y lluvias en Santiago del Estero: los datos del clima hoy, 6 de octubre de 2026
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno suspendió la reunión de la Mesa Política prevista para este martes:los motivos

El Gobierno suspendió la reunión de la Mesa Política prevista para este martes: los motivos

Nardini participó de Malvinas Productiva y destacó el aporte de la industria al desarrollo bonaerense

Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete tras su regreso de París:destacó el triunfo de Bolsonaro y confirmó un viaje a España

Javier Milei comienza la semana con una intensa agenda en Casa Rosada:la reforma electoral, eje de las reuniones

Economía

Una histórica fábrica láctea de Santa Fe cerrará sus puertas:qué pasará con los 54 trabajadores

Una histórica fábrica láctea de Santa Fe cerrará sus puertas: qué pasará con los 54 trabajadores

Tras las elecciones en Brasil, las acciones se recuperaron y el Riesgo País cedió algunos puntos:cómo cerró el dólar

Cierran los bancos durante 5 días en noviembre:cuándo y por qué será el nuevo feriado bancario en Argentina

Plazo fijo en octubre:banco por banco, cuánto gano si invierto un millón de pesos

Internacionales

Elon Musk se separó de Shivon Zilis, madre de 4 de sus hijos y alta ejecutiva de Neuralink

Elon Musk se separó de Shivon Zilis, madre de 4 de sus hijos y alta ejecutiva de Neuralink

El copiloto del vuelo de Flydubai confesó por qué atacó al piloto:“Lo hice para vengar a Gaza, quería morir como mártir”

Alerta por un posible brote de peste pulmonar en Siberia:la Unión Europea mira de cerca el caso mientras Rusia pide calma

En 1991, la cárcel autoconstruida de Pablo Escobar recibía a grandes estrellas del fútbol:21 años después, se convirtió en un asilo para ancianos sin recursos