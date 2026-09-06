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Temperaturas y lluvias en Neuquén: los datos del clima hoy, 6 de septiembre de 2026

Hoy en Neuquén se espera una temperatura mínima de -1° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará cielo despejado.

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Villa La Angostura. Foto: Télam.
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Neuquén? Para este 6 de septiembre de 2026, se espera una temperatura máxima de 12° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de -1° para este 6 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Neuquén: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Este 7 - 16 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
11°
Viento
Noreste 21 - 45 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Este 13 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Neuquén se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de -1° y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 23 - 47 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 2°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Neuquén.

Máxima: 12°
Mínima: -1°
Sensación Térmica: -1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:46
Puesta del sol19:14
Horas de luz11h 28m
Fase lunarMenguante
Iluminación25%

Radar meteorológico – Neuquén

¿Cómo estará el clima hoy en Neuquén?

Para este 6 de septiembre de 2026, el pronóstico en Neuquén indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de -1° y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Neuquén?

El sol sale hoy en Neuquén a las 07:46 y se pone a las 19:14, dando aproximadamente 11h 28m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Neuquén?

El índice UV máximo esperado para hoy en Neuquén es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Neuquén?

El pronóstico para hoy en Neuquén indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Neuquén?

Para este 6 de septiembre de 2026, los vientos en Neuquén soplarán a una velocidad de 23 - 47 km/h.

Ubicación de Neuquén

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 6 - 21 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 0 - 21 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Este 9 - 19 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Este 7 - 17 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Este 7 - 15 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Este 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Este 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Este 6 - 13 km/h 0% Soleado
09:00 Este 7 - 16 km/h 0% Soleado
10:00 Noreste 9 - 22 km/h 0% Soleado
11:00 Noreste 15 - 33 km/h 0% Soleado
12:00 Noreste 21 - 44 km/h 0% Nubes y claros
13:00 Noreste 22 - 45 km/h 0% Nubes y claros
14:00 10° 10° Noreste 23 - 47 km/h 0% Nubes y claros
15:00 11° 11° Noreste 21 - 47 km/h 0% Soleado
16:00 11° 11° Noreste 22 - 45 km/h 0% Nubes y claros
17:00 11° 11° Noreste 21 - 45 km/h 0% Soleado
18:00 11° 11° Noreste 19 - 43 km/h 0% Soleado
19:00 10° Noreste 15 - 38 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Noreste 12 - 28 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Noreste 10 - 23 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Este 13 - 24 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Este 13 - 23 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Este 13 - 24 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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