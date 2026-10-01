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Clima en Río Negro: cuál será la temperatura máxima este 1 de octubre de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 1 de octubre de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Sur 16 - 30 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Sureste 6 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noreste 15 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 16 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 12°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:45
Puesta del sol19:17
Horas de luz12h 32m
Fase lunarMenguante
Iluminación72%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 1 de octubre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 06:45 y se pone a las 19:17, dando aproximadamente 12h 32m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 1 de octubre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 16 - 33 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 13 - 23 km/h 0% Cubierto
02:00 Sur 14 - 26 km/h 0% Cubierto
03:00 Sur 14 - 24 km/h 0% Cubierto
04:00 Sur 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Sur 12 - 24 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Sur 11 - 20 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 10 - 19 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Suroeste 12 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
09:00 Sur 16 - 30 km/h 0% Cubierto
10:00 Sur 16 - 33 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 11° 11° Sur 15 - 33 km/h 0% Cubierto
12:00 11° 11° Sur 13 - 32 km/h 0% Cubierto
13:00 11° 11° Sur 11 - 27 km/h 0% Cubierto
14:00 11° 11° Sur 10 - 25 km/h 0% Cubierto
15:00 11° 11° Sureste 8 - 24 km/h 0% Cubierto
16:00 11° 11° Sureste 6 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 11° 11° Sureste 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 11° 11° Este 4 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 10° 10° Este 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 Este 13 - 21 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Este 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Noreste 15 - 25 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noreste 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noreste 14 - 25 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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