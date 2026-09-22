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Clima en Río Negro: cuál será la temperatura máxima este 22 de septiembre de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 13°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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En el sur de Argentina, un rincón mágico de la Patagonia atrae a miles de turistas cada año. Foto: Unsplash.
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Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 13°. Con un cielo parcialmente nuboso, el clima en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 22 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Soleado
Viento
Suroeste 8 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Noroeste 18 - 37 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Norte 22 - 38 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 13°.

Viento: 25 - 48 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 22° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 13°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 2°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:01
Puesta del sol19:08
Horas de luz12h 7m
Fase lunarCreciente
Iluminación83%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 22 de septiembre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 13°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 07:01 y se pone a las 19:08, dando aproximadamente 12h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 22 de septiembre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 25 - 48 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 18 - 34 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Suroeste 17 - 32 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Suroeste 15 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Suroeste 15 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Suroeste 14 - 26 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 12 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Suroeste 10 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Oeste 9 - 17 km/h 0% Soleado
09:00 Suroeste 8 - 17 km/h 0% Soleado
10:00 Suroeste 10 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 10° 10° Oeste 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 11° 11° Oeste 14 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 11° 11° Oeste 14 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 12° 12° Noroeste 16 - 34 km/h 0% Cubierto
15:00 11° 11° Noroeste 18 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 12° 12° Noroeste 18 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 13° 13° Noroeste 18 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 12° 12° Noroeste 25 - 47 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 11° 11° Norte 21 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 10° 10° Norte 21 - 37 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Norte 22 - 38 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Norte 22 - 38 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Norte 22 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Norte 23 - 41 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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