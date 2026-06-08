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Clima en Río Negro: cuál será la temperatura máxima este 8 de junio de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 8 de junio de 2026 a las 03:30
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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar
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El pronóstico para Río Negro este 8 de junio de 2026 indica una máxima de 12° y una mínima de . Con vientos de 12 - 24 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Cubierto
Viento
Oeste 11 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
11°
Viento
Noroeste 3 - 11 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Norte 9 - 15 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 12 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 12°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 9°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:31
Puesta del sol17:50
Horas de luz9h 19m
Fase lunarMenguante
Iluminación48%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 8 de junio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:31 y se pone a las 17:50, dando aproximadamente 9h 19m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 8 de junio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 12 - 24 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° 10° Suroeste 7 - 14 km/h 0% Cubierto
02:00 10° Suroeste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
03:00 10° Oeste 7 - 12 km/h 0% Cubierto
04:00 10° Oeste 7 - 12 km/h 0% Cubierto
05:00 Oeste 7 - 13 km/h 0% Cubierto
06:00 Oeste 8 - 14 km/h 0% Cubierto
07:00 10° Oeste 9 - 16 km/h 0% Cubierto
08:00 Oeste 10 - 18 km/h 0% Cubierto
09:00 Oeste 11 - 18 km/h 0% Cubierto
10:00 10° Oeste 11 - 20 km/h 0% Cubierto
11:00 11° 11° Oeste 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 11° 11° Suroeste 9 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 12° 12° Suroeste 8 - 21 km/h 0% Cubierto
14:00 12° 12° Suroeste 6 - 18 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 12° 12° Oeste 5 - 16 km/h 0% Nubes y claros
16:00 12° 12° Oeste 4 - 14 km/h 0% Nubes y claros
17:00 11° 11° Noroeste 3 - 11 km/h 0% Nubes y claros
18:00 10° Norte 4 - 6 km/h 0% Soleado
19:00 Norte 7 - 11 km/h 0% Cielo despejado
20:00 Norte 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Norte 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Norte 9 - 15 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Norte 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Norte 12 - 20 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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