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¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro? El pronóstico para este 17 de agosto de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 11°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar
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El pronóstico para Río Negro este 17 de agosto de 2026 indica una máxima de 11° y una mínima de . Con vientos de 18 - 36 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Nubes y claros
Viento
Suroeste 11 - 19 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
11°
Viento
Suroeste 14 - 30 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Norte 8 - 12 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 18 - 36 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 6°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 16° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 11°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:58
Puesta del sol18:33
Horas de luz10h 35m
Fase lunarCreciente
Iluminación26%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 17 de agosto de 2026, el pronóstico en Río Negro indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 07:58 y se pone a las 18:33, dando aproximadamente 10h 35m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 17 de agosto de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 18 - 36 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 16 - 29 km/h 0% Cubierto
02:00 Sur 16 - 30 km/h 0% Cubierto
03:00 Sur 15 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Suroeste 13 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Suroeste 11 - 22 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Suroeste 12 - 20 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 9 - 20 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Suroeste 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Suroeste 11 - 19 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Suroeste 13 - 25 km/h 0% Nubes y claros
11:00 10° Suroeste 18 - 35 km/h 0% Nubes y claros
12:00 10° 10° Suroeste 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
13:00 11° 11° Suroeste 16 - 35 km/h 0% Soleado
14:00 11° 11° Suroeste 16 - 34 km/h 0% Nubes y claros
15:00 11° 11° Suroeste 16 - 34 km/h 0% Soleado
16:00 11° 11° Suroeste 15 - 33 km/h 0% Soleado
17:00 11° 11° Suroeste 14 - 30 km/h 0% Soleado
18:00 Suroeste 9 - 27 km/h 0% Soleado
19:00 Oeste 5 - 15 km/h 0% Soleado
20:00 Noroeste 2 - 7 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Norte 4 - 7 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Norte 8 - 12 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Norte 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
24:00 Noroeste 13 - 22 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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