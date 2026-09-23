El clima en Río Negro hoy, 23 de septiembre de 2026: ¿va a llover?

El pronóstico para Río Negro este 23 de septiembre de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de 10°. Con vientos de 31 - 56 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana
Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 22°.
Viento: 31 - 56 km/h. Probabilidad de lluvia: 50% 0.2 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 13°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.
Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Viernes el termómetro rondará los 15°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:59
|Puesta del sol
|19:09
|Horas de luz
|12h 10m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|90%
Radar meteorológico – Río Negro
¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?
Para este 23 de septiembre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 22°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?
El sol sale hoy en Río Negro a las 06:59 y se pone a las 19:09, dando aproximadamente 12h 10m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?
El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Río Negro?
El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 50% 0.2 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?
Para este 23 de septiembre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 31 - 56 km/h.
Ubicación de Río Negro
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|10°
|10°
|Noroeste 24 - 43 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|02:00
|11°
|11°
|Norte 24 - 42 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|11°
|11°
|Noroeste 26 - 44 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|11°
|11°
|Noroeste 27 - 47 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|05:00
|11°
|11°
|Noroeste 26 - 48 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|11°
|11°
|Noroeste 24 - 45 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|11°
|11°
|Noroeste 24 - 42 km/h
|0%
|Nubes y claros
|08:00
|12°
|12°
|Noroeste 25 - 45 km/h
|0%
|Nubes y claros
|09:00
|13°
|13°
|Noroeste 19 - 45 km/h
|0%
|Nubes y claros
|10:00
|15°
|15°
|Noroeste 24 - 45 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|17°
|17°
|Noroeste 28 - 52 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|19°
|19°
|Noroeste 28 - 54 km/h
|0%
|Nubes y claros
|13:00
|20°
|20°
|Noroeste 28 - 54 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|21°
|21°
|Noroeste 27 - 53 km/h
|0%
|Nubes y claros
|15:00
|22°
|22°
|Noroeste 29 - 55 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|22°
|22°
|Noroeste 29 - 55 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|17:00
|21°
|21°
|Noroeste 29 - 55 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|18:00
|21°
|21°
|Noroeste 24 - 52 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|19°
|19°
|Noroeste 24 - 44 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|20:00
|18°
|18°
|Noroeste 27 - 47 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|17°
|17°
|Noroeste 23 - 49 km/h
|30% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|22:00
|18°
|18°
|Noroeste 31 - 53 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|17°
|17°
|Noroeste 30 - 55 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|16°
|16°
|Noroeste 24 - 52 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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