El tiempo en Río Negro hoy, 2 de junio de 2026: ¿va a llover?

El pronóstico para Río Negro este 2 de junio de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de 10°. Con vientos de 24 - 45 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.
Pronóstico para hoy en Río Negro
Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 15°.
Viento: 24 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 1.6 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.
Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 15°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:27
|Puesta del sol
|17:52
|Horas de luz
|9h 25m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|95%
Radar meteorológico – Río Negro
¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?
Para este 2 de junio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 15°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?
El sol sale hoy en Río Negro a las 08:27 y se pone a las 17:52, dando aproximadamente 9h 25m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?
El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Río Negro?
El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 1.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?
Para este 2 de junio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 24 - 45 km/h.
Ubicación de Río Negro
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|11°
|11°
|Noreste 20 - 35 km/h
|0%
|Cubierto
|02:00
|11°
|11°
|Noreste 20 - 36 km/h
|0%
|Cubierto
|03:00
|10°
|10°
|Noreste 20 - 36 km/h
|30% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|04:00
|10°
|10°
|Noreste 18 - 33 km/h
|30% 0.5 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|05:00
|10°
|10°
|Noreste 17 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|10°
|10°
|Noreste 16 - 29 km/h
|40% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|07:00
|10°
|10°
|Noreste 16 - 28 km/h
|40% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|08:00
|10°
|10°
|Noreste 15 - 27 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|09:00
|11°
|11°
|Norte 16 - 27 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|10:00
|11°
|11°
|Norte 17 - 29 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|12°
|12°
|Norte 18 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|13°
|13°
|Norte 17 - 35 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|13:00
|14°
|14°
|Norte 24 - 44 km/h
|0%
|Cubierto
|14:00
|14°
|14°
|Norte 21 - 44 km/h
|0%
|Cubierto
|15:00
|14°
|14°
|Norte 19 - 39 km/h
|0%
|Cubierto
|16:00
|15°
|15°
|Norte 17 - 33 km/h
|0%
|Cubierto
|17:00
|15°
|15°
|Norte 15 - 31 km/h
|0%
|Cubierto
|18:00
|15°
|15°
|Norte 15 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|19:00
|14°
|14°
|Norte 15 - 26 km/h
|0%
|Nubes y claros
|20:00
|13°
|13°
|Norte 15 - 26 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|13°
|13°
|Norte 17 - 30 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|22:00
|12°
|12°
|Norte 18 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|13°
|13°
|Norte 18 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|13°
|13°
|Norte 20 - 36 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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