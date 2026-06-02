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El tiempo en Río Negro hoy, 2 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 10° y una máxima de 15°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (1.6 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 2 de junio de 2026 a las 03:30
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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar
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El pronóstico para Río Negro este 2 de junio de 2026 indica una máxima de 15° y una mínima de 10°. Con vientos de 24 - 45 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
11°
Viento
Norte 16 - 27 km/h
Lluvia
30% 0.1 mm
Tarde
Cubierto
15°
Viento
Norte 15 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
12°
Viento
Norte 18 - 32 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 24 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 1.6 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 15°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 10°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:27
Puesta del sol17:52
Horas de luz9h 25m
Fase lunarMenguante
Iluminación95%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 2 de junio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:27 y se pone a las 17:52, dando aproximadamente 9h 25m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 1.6 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 2 de junio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 24 - 45 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 11° 11° Noreste 20 - 35 km/h 0% Cubierto
02:00 11° 11° Noreste 20 - 36 km/h 0% Cubierto
03:00 10° 10° Noreste 20 - 36 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 10° 10° Noreste 18 - 33 km/h 30% 0.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 10° 10° Noreste 17 - 31 km/h 0% Cubierto
06:00 10° 10° Noreste 16 - 29 km/h 40% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 10° 10° Noreste 16 - 28 km/h 40% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 10° 10° Noreste 15 - 27 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 11° 11° Norte 16 - 27 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 11° 11° Norte 17 - 29 km/h 0% Cubierto
11:00 12° 12° Norte 18 - 31 km/h 0% Cubierto
12:00 13° 13° Norte 17 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 14° 14° Norte 24 - 44 km/h 0% Cubierto
14:00 14° 14° Norte 21 - 44 km/h 0% Cubierto
15:00 14° 14° Norte 19 - 39 km/h 0% Cubierto
16:00 15° 15° Norte 17 - 33 km/h 0% Cubierto
17:00 15° 15° Norte 15 - 31 km/h 0% Cubierto
18:00 15° 15° Norte 15 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 14° 14° Norte 15 - 26 km/h 0% Nubes y claros
20:00 13° 13° Norte 15 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 13° 13° Norte 17 - 30 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 12° 12° Norte 18 - 32 km/h 0% Cubierto
23:00 13° 13° Norte 18 - 32 km/h 0% Cubierto
24:00 13° 13° Norte 20 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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