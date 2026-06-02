El tiempo en Río Negro hoy, 2 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 24 - 45 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 1.6 mm.

Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.

A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.

Mañana se esperan 15° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 15°.

Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.