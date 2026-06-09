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El tiempo en Río Negro hoy, 9 de junio de 2026: ¿va a llover?

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 9 de junio de 2026 a las 03:30
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Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 9 de junio de 2026, se espera una temperatura máxima de 14° que se sentirá con más fuerza a las 16h. El día se presentará parcialmente nuboso, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 9 de junio de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Cubierto
Viento
Norte 16 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
13°
Viento
Noroeste 21 - 48 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
11°
Viento
Noroeste 20 - 35 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 26 - 49 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 11°.


Mañana se esperan 14° de máxima. Para el Jueves el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 14°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:32
Puesta del sol17:50
Horas de luz9h 18m
Fase lunarMenguante
Iluminación37%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 9 de junio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:32 y se pone a las 17:50, dando aproximadamente 9h 18m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 9 de junio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 26 - 49 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 11 - 18 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Norte 11 - 19 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Norte 12 - 21 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 14 - 24 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Norte 13 - 24 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Norte 14 - 24 km/h 0% Cubierto
08:00 Norte 15 - 27 km/h 0% Cubierto
09:00 Norte 16 - 28 km/h 0% Cubierto
10:00 Norte 15 - 30 km/h 0% Cubierto
11:00 Norte 14 - 27 km/h 0% Cubierto
12:00 11° 11° Norte 18 - 35 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 12° 12° Norte 19 - 36 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 13° 13° Norte 22 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 13° 13° Norte 21 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 14° 14° Noroeste 26 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 13° 13° Noroeste 21 - 48 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 12° 12° Norte 17 - 37 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 12° 12° Norte 17 - 29 km/h 0% Nubes y claros
20:00 11° 11° Noroeste 19 - 34 km/h 0% Nubes y claros
21:00 11° 11° Noroeste 19 - 34 km/h 0% Nubes y claros
22:00 11° 11° Noroeste 20 - 35 km/h 0% Nubes y claros
23:00 10° 10° Noroeste 20 - 35 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° Noroeste 19 - 35 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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