comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Evolución del clima en Río Negro: máxima y mínima para hoy, 11 de septiembre de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 9°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (2.3 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El pronóstico para Río Negro este 11 de septiembre de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 30 - 58 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Sureste 26 - 45 km/h
Lluvia
60% 0.3 mm
Tarde
Nubes y claros
Viento
Sureste 27 - 54 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
Viento
Sureste 14 - 27 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 30 - 58 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Domingo el termómetro rondará los 14°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 9°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 5°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:19
Puesta del sol18:58
Horas de luz11h 39m
Fase lunarNueva
Iluminación0%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 11 de septiembre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 07:19 y se pone a las 18:58, dando aproximadamente 11h 39m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 2.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 11 de septiembre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 30 - 58 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 22 - 38 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 Sureste 22 - 39 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Sureste 24 - 41 km/h 0% Cubierto
04:00 Sureste 22 - 43 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Sureste 24 - 42 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Sureste 24 - 44 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Sureste 21 - 41 km/h 80% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Sureste 22 - 38 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 Sureste 26 - 45 km/h 60% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
10:00 Sureste 28 - 50 km/h 50% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 Sureste 30 - 57 km/h 0% Cubierto
12:00 Sureste 30 - 57 km/h 0% Cubierto
13:00 Sureste 30 - 57 km/h 0% Cubierto
14:00 Sureste 29 - 56 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 Sureste 29 - 55 km/h 0% Nubes y claros
16:00 Sureste 28 - 55 km/h 0% Nubes y claros
17:00 Sureste 27 - 54 km/h 0% Nubes y claros
18:00 Sureste 24 - 51 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Sureste 19 - 44 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Sureste 17 - 33 km/h 0% Nubes y claros
21:00 Sureste 16 - 30 km/h 0% Nubes y claros
22:00 Sureste 14 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 Sureste 12 - 23 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Sureste 10 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Río Negrotiempo en Río Negro hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. Se viene un tormentón a Buenos Aires que que hará caer la temperatura:cuándo llueve y vuelve el frío

    Se viene un tormentón a Buenos Aires que que hará caer la temperatura: cuándo llueve y vuelve el frío

  2. Llega una tormenta helada con granizo y ráfagas de vientos fuertes:cuáles son las zonas afectadas

    Llega una tormenta helada con granizo y ráfagas de vientos fuertes: cuáles son las zonas afectadas

  3. Sacudón en el clima de Buenos Aires:cuándo llega el tormentón y qué día baja la temperatura a 6 grados

    Sacudón en el clima de Buenos Aires: cuándo llega el tormentón y qué día baja la temperatura a 6 grados

  4. Cuándo llega El Niño a Buenos Aires:todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima

    Cuándo llega El Niño a Buenos Aires: todo lo que hay que saber del fenómeno meteorológico que cambiará el clima

  5. A no guardar el paraguas:cuándo se va el sol y vuelven las lluvias al AMBA

    A no guardar el paraguas: cuándo se va el sol y vuelven las lluvias al AMBA
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Gastón Granados y Axel Kicillof inauguraron tres importantes obras en materia de seguridad, salud y servicios

Gastón Granados y Axel Kicillof inauguraron tres importantes obras en materia de seguridad, salud y servicios

Javier Milei encabezará este viernes un acto ante docentes y estudiantes por el Día del Maestro

La Corte revocó el sobreseimiento del “Pata” Medina y ordenó revisar la causa por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión

Polémica en Chile:un diputado sostuvo que las Malvinas “son inglesas” y “el estrecho de Magallanes chileno”

Economía

Buscan trabajadores para la construcción en Suiza:ofrecen salarios de hasta 6.500 euros y hay miles de vacantes

Buscan trabajadores para la construcción en Suiza: ofrecen salarios de hasta 6.500 euros y hay miles de vacantes

La Hidrovía Paraná - Paraguay será más barata:cuánto saldrá el peaje y cuándo arranca la nueva concesión por 25 años

El FMI respaldó al gobierno de Milei pese a la caída de la industria y la construcción:cuándo será la próxima revisión

Calendario de pagos ANSES:quiénes cobran este jueves 10 de septiembre y cuáles son los montos

Internacionales

Buscan voluntarios para un proyecto de agricultura en Costa Rica:ofrecen alojamiento y formación por 18 horas semanales

Buscan voluntarios para un proyecto de agricultura en Costa Rica: ofrecen alojamiento y formación por 18 horas semanales

Buscan voluntarios para el cuidado de tortugas marinas amenazadas:ofrecen alojamiento y 3 comidas diarias en una playa de Costa Rica

Polémica en Chile:un diputado sostuvo que las Malvinas “son inglesas” y “el estrecho de Magallanes chileno”

Un santuario de España busca voluntarios:ofrecen alojamiento gratis por cuidar 140 animales y trabajar 5 horas al día