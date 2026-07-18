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Evolución del tiempo en Río Negro: máxima y mínima para hoy, 18 de julio de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 5° y una máxima de 12°. Sin lluvias, el día se presentará cubierto.

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Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
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¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro? Para este 18 de julio de 2026, se espera una temperatura máxima de 12° que se sentirá con más fuerza entre las 15h y las 16h. El día se presentará cubierto, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 18 de julio de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Cubierto
Viento
Suroeste 3 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Noreste 5 - 13 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noreste 13 - 22 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 14 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 10°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 12°
Mínima: 5°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:30
Puesta del sol18:06
Horas de luz9h 36m
Fase lunarCreciente
Iluminación22%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 18 de julio de 2026, el pronóstico en Río Negro indica cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:30 y se pone a las 18:06, dando aproximadamente 9h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica cubierto con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 18 de julio de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 14 - 25 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 9 - 20 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Sureste 7 - 19 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Sur 11 - 18 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Sur 11 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Sur 14 - 24 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 Sur 12 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Sur 6 - 19 km/h 0% Cubierto
08:00 Sur 6 - 11 km/h 0% Cubierto
09:00 Suroeste 3 - 9 km/h 0% Cubierto
10:00 Suroeste 2 - 6 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 Sureste 5 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 10° Sureste 8 - 18 km/h 0% Cubierto
13:00 11° 11° Sureste 8 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 11° 11° Sureste 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 12° 12° Este 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 12° 12° Noreste 5 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 11° 11° Noreste 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 10° 11° Noreste 2 - 10 km/h 0% Nubes y claros
19:00 Sureste 3 - 5 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Este 7 - 12 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Este 9 - 16 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Noreste 13 - 22 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Noreste 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Noreste 10 - 16 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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