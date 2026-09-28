comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Pronóstico en Río Negro: cómo estará el clima hoy, 28 de septiembre de 2026

Hoy en Río Negro se espera una temperatura mínima de 6° y una máxima de 18°. Con una probabilidad de lluvia de 40% (0.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
Bosque Tallado - Río Negro . Fuente: NA
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de septiembre de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
10°
Viento
Suroeste 7 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
15°
Viento
Suroeste 17 - 35 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Sur 5 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 18°.

Viento: 17 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 12°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 18°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:50
Puesta del sol19:14
Horas de luz12h 24m
Fase lunarMenguante
Iluminación95%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?

Para este 28 de septiembre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 18°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 06:50 y se pone a las 19:14, dando aproximadamente 12h 24m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 28 de septiembre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 17 - 35 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sureste 4 - 9 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
02:00 Este 11 - 20 km/h 30% 0.4 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
03:00 Este 5 - 19 km/h 0% Nubes y claros
04:00 11° Suroeste 1 - 7 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Oeste 5 - 8 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Oeste 5 - 9 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Suroeste 7 - 11 km/h 0% Neblina
08:00 Suroeste 9 - 16 km/h 0% Niebla
09:00 10° Suroeste 7 - 18 km/h 0% Cubierto
10:00 12° 12° Suroeste 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
11:00 15° 15° Suroeste 8 - 21 km/h 0% Nubes y claros
12:00 17° 17° Suroeste 12 - 27 km/h 0% Soleado
13:00 18° 18° Suroeste 14 - 32 km/h 0% Nubes y claros
14:00 18° 18° Suroeste 13 - 32 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 18° 18° Suroeste 15 - 32 km/h 0% Nubes y claros
16:00 16° 16° Suroeste 17 - 34 km/h 0% Nubes y claros
17:00 15° 15° Suroeste 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
18:00 13° 13° Sur 15 - 34 km/h 0% Nubes y claros
19:00 12° 12° Sur 11 - 30 km/h 0% Soleado
20:00 10° 10° Sur 5 - 19 km/h 0% Cielo despejado
21:00 10° Sur 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Sur 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Sureste 2 - 7 km/h 0% Nubes y claros
24:00 10° Sur 2 - 3 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

ClimaServicio MeteorológicoPronósticopronóstico Río Negrotiempo en Río Negro hoy
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Nota Más leídas

  1. A no guardar el paraguas:llega un nuevo tormentón al AMBA que hará bajar la temperatura

    A no guardar el paraguas: llega un nuevo tormentón al AMBA que hará bajar la temperatura

  2. Alerta roja por lluvias extremas:un río atmosférico amenaza con un diluvio y corte de rutas

    Alerta roja por lluvias extremas: un río atmosférico amenaza con un diluvio y corte de rutas

  3. Impactantes imágenes del granizo en Buenos Aires:cuáles fueron las zonas más afectadas y hasta cuándo seguirá el mal clima

    Impactantes imágenes del granizo en Buenos Aires: cuáles fueron las zonas más afectadas y hasta cuándo seguirá el mal clima

  4. Granizo enorme y destrucción en varias provincias:los videos impactantes de las tormentas

    Granizo enorme y destrucción en varias provincias: los videos impactantes de las tormentas

  5. Lluvia, viento y frío:a qué hora llega el tormentón que hará bajar la temperatura a 6 grados en el AMBA

    Lluvia, viento y frío: a qué hora llega el tormentón que hará bajar la temperatura a 6 grados en el AMBA
Lo último

Publicidad

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Merlo, entre los distritos con menor tasa de delitos del Conurbano bonaerense

Merlo, entre los distritos con menor tasa de delitos del Conurbano bonaerense

Milei viajará a París junto a gobernadores y empresarios para la Argentina Week:la agenda del Gobierno y la cumbre con Macron

La causa AMIA se aproxima al juicio en ausencia:cuáles son los próximos pasos

ANDIS bajo la lupa:denuncian sobreprecios de hasta 1.972%, pagos duplicados y prótesis que nunca llegaron

Economía

El JP Morgan recortó su proyección de crecimiento para la Argentina debido a la fuerte caída de la actividad en julio

El JP Morgan recortó su proyección de crecimiento para la Argentina debido a la fuerte caída de la actividad en julio

ANSES cierra septiembre con pagos clave:quiénes cobran el 28, 29 y 30 según su prestación

Cuenta DNI:uno por uno, los descuentos que se pueden aprovechar este domingo 27 de septiembre y cómo conseguir hasta $18.000 de reintegro

Morosidad:vence el plazo para dictaminar y la oposición negocia a contrarreloj un proyecto común

Internacionales

Malvinas, polémica diplomática:un ministro chileno afirmó que Gran Bretaña ejerce soberanía desde hace 200 años

Malvinas, polémica diplomática: un ministro chileno afirmó que Gran Bretaña ejerce soberanía desde hace 200 años

Colombia atraviesa una ola de violencia sin precedentes:“Quien no se someta va a terminar en una bolsa y muerto”

Reino Unido:la policía investiga un “incidente grave” cerca de una base militar utilizada por Estados Unidos

Rusia intensifica sus ataques contra Ucrania mientras Zelenski pide firmeza y presión sobre Putin para lograr la paz