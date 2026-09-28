Pronóstico en Río Negro: cómo estará el clima hoy, 28 de septiembre de 2026

Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 18°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, el clima en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 6° para este 28 de septiembre de 2026.
Pronóstico para hoy en Río Negro: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa
Hoy en Río Negro se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 6° y llegará a una máxima de 18°.
Viento: 17 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 40% 0.5 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 10°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 9°.
Mañana se esperan 13° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 12°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|06:50
|Puesta del sol
|19:14
|Horas de luz
|12h 24m
|Fase lunar
|Menguante
|Iluminación
|95%
Radar meteorológico – Río Negro
¿Cómo estará el clima hoy en Río Negro?
Para este 28 de septiembre de 2026, el pronóstico en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 6° y una máxima de 18°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?
El sol sale hoy en Río Negro a las 06:50 y se pone a las 19:14, dando aproximadamente 12h 24m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?
El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Río Negro?
El pronóstico para hoy en Río Negro indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 40% 0.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?
Para este 28 de septiembre de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 17 - 35 km/h.
Ubicación de Río Negro
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|9°
|9°
|Sureste 4 - 9 km/h
|30% 0.1 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|02:00
|9°
|8°
|Este 11 - 20 km/h
|30% 0.4 mm
|Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
|03:00
|8°
|8°
|Este 5 - 19 km/h
|0%
|Nubes y claros
|04:00
|8°
|11°
|Suroeste 1 - 7 km/h
|0%
|Nubes y claros
|05:00
|8°
|7°
|Oeste 5 - 8 km/h
|0%
|Nubes y claros
|06:00
|7°
|7°
|Oeste 5 - 9 km/h
|0%
|Nubes y claros
|07:00
|7°
|6°
|Suroeste 7 - 11 km/h
|0%
|Neblina
|08:00
|8°
|6°
|Suroeste 9 - 16 km/h
|0%
|Niebla
|09:00
|10°
|9°
|Suroeste 7 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|12°
|12°
|Suroeste 5 - 17 km/h
|0%
|Nubes y claros
|11:00
|15°
|15°
|Suroeste 8 - 21 km/h
|0%
|Nubes y claros
|12:00
|17°
|17°
|Suroeste 12 - 27 km/h
|0%
|Soleado
|13:00
|18°
|18°
|Suroeste 14 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|14:00
|18°
|18°
|Suroeste 13 - 32 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|15:00
|18°
|18°
|Suroeste 15 - 32 km/h
|0%
|Nubes y claros
|16:00
|16°
|16°
|Suroeste 17 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|17:00
|15°
|15°
|Suroeste 17 - 35 km/h
|0%
|Nubes y claros
|18:00
|13°
|13°
|Sur 15 - 34 km/h
|0%
|Nubes y claros
|19:00
|12°
|12°
|Sur 11 - 30 km/h
|0%
|Soleado
|20:00
|10°
|10°
|Sur 5 - 19 km/h
|0%
|Cielo despejado
|21:00
|10°
|9°
|Sur 5 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|22:00
|9°
|9°
|Sur 5 - 9 km/h
|0%
|Cielo despejado
|23:00
|8°
|9°
|Sureste 2 - 7 km/h
|0%
|Nubes y claros
|24:00
|8°
|10°
|Sur 2 - 3 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
Provincias
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