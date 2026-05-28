Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
jueves, 28 de mayo de 2026, 06:30
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La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro.
La Trochita, histórico tren de Chubut y Río Negro. Foto: esquel.tur.ar

Si vivís en Río Negro o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 12°. Con un cielo parcialmente nuboso, la jornada en Río Negro promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Negro

Mañana
Nubes y claros
Viento
Norte 11 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Noreste 18 - 34 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
10°
Viento
Noreste 14 - 24 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Negro se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 12°.

Viento: 18 - 35 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 10°.


Mañana se esperan 18° de máxima. Para el Sábado el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Negro.

Máxima: 12°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:23
Puesta del sol17:54
Horas de luz9h 31m
Fase lunarCreciente
Iluminación93%

Radar meteorológico – Río Negro

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Negro?

Para este 28 de mayo de 2026, el pronóstico en Río Negro indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 12°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Negro?

El sol sale hoy en Río Negro a las 08:23 y se pone a las 17:54, dando aproximadamente 9h 31m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Negro?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Negro es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Negro?

El pronóstico para hoy en Río Negro indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Negro?

Para este 28 de mayo de 2026, los vientos en Río Negro soplarán a una velocidad de 18 - 35 km/h.

Ubicación de Río Negro

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Norte 10 - 17 km/h 0% Nubes y claros
02:00 Norte 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
03:00 Norte 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Norte 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
05:00 Norte 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
06:00 Norte 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Norte 9 - 14 km/h 0% Nubes y claros
08:00 Norte 9 - 15 km/h 0% Nubes y claros
09:00 Norte 11 - 17 km/h 0% Nubes y claros
10:00 Norte 14 - 22 km/h 0% Nubes y claros
11:00 10° 10° Norte 15 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
12:00 11° 11° Norte 15 - 31 km/h 0% Cubierto
13:00 11° 11° Norte 14 - 31 km/h 0% Cubierto
14:00 11° 11° Norte 14 - 29 km/h 0% Cubierto
15:00 11° 11° Norte 13 - 28 km/h 0% Cubierto
16:00 11° 11° Noreste 16 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 11° 11° Noreste 18 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 11° 11° Noreste 12 - 33 km/h 0% Cubierto
19:00 11° 11° Norte 9 - 21 km/h 0% Cubierto
20:00 11° 11° Noreste 11 - 19 km/h 0% Cubierto
21:00 11° 11° Noreste 13 - 23 km/h 0% Cubierto
22:00 10° 10° Noreste 14 - 24 km/h 0% Cubierto
23:00 10° Noreste 14 - 24 km/h 0% Cubierto
24:00 10° Noreste 14 - 24 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.